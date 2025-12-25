Začetek gradnje dvigala na Markovec poleti 2026

Koprska občina bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in sklepa o odobritvi nepovratnih sredstev objavila javno naročilo za izbiro najugodnejšega izvajalca del in za izvedbo strokovnega nadzora, so pojasnili v kabinetu župana Aleša Bržana.

Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj manj kot deset milijonov evrov. Mestna občina Koper pričakuje sofinanciranje v višini nekaj nad 6,3 milijona evrov v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od tega bo 50 odstotkov kohezijskih sredstev in 50 odstotkov sredstev iz državnega proračuna, napovedujejo.