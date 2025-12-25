Naslovnica
Začetek gradnje dvigala na Markovec poleti 2026

Koper, 25. 12. 2025 08.52 pred 27 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA
Stolp z dvigalom na Markovec

Mestna občina Koper vlaga vse napore v to, da bo do januarja pridobila gradbeno dovoljenje za projekt Mobilne povezave Koper, v okviru katerega namerava zgraditi dvigalo na vzpetino Markovec. Začetek del je predviden poleti prihodnje leto, zaključek pa predvidoma v začetku leta 2028.

Koprska občina bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in sklepa o odobritvi nepovratnih sredstev objavila javno naročilo za izbiro najugodnejšega izvajalca del in za izvedbo strokovnega nadzora, so pojasnili v kabinetu župana Aleša Bržana.

Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj manj kot deset milijonov evrov. Mestna občina Koper pričakuje sofinanciranje v višini nekaj nad 6,3 milijona evrov v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od tega bo 50 odstotkov kohezijskih sredstev in 50 odstotkov sredstev iz državnega proračuna, napovedujejo.

Preberi še Kakšno bo dvigalo na Markovec?

Projekt gradnje dvigala na Markovec se sicer vleče že skoraj desetletje. Dvigalo naj bi olajšalo povezavo med Markovcem in Žusterno.

Potem ko so investicijo že večkrat zavrnili, so koprski občinski svetniki projekt letos maja vendarle potrdili. Bržan je takrat ocenil, da bodo dvigalo odprli v letu 2028.

koper markovec dvigalo

