Začetek gradnje dvigala na Markovec poleti 2026

Koprska občina bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in sklepa o odobritvi nepovratnih sredstev objavila javno naročilo za izbiro najugodnejšega izvajalca del in za izvedbo strokovnega nadzora, so pojasnili v kabinetu župana Aleša Bržana.
Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj manj kot deset milijonov evrov. Mestna občina Koper pričakuje sofinanciranje v višini nekaj nad 6,3 milijona evrov v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od tega bo 50 odstotkov kohezijskih sredstev in 50 odstotkov sredstev iz državnega proračuna, napovedujejo.
Projekt gradnje dvigala na Markovec se sicer vleče že skoraj desetletje. Dvigalo naj bi olajšalo povezavo med Markovcem in Žusterno.
Potem ko so investicijo že večkrat zavrnili, so koprski občinski svetniki projekt letos maja vendarle potrdili. Bržan je takrat ocenil, da bodo dvigalo odprli v letu 2028.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.