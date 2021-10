Začetek gradnje južnega dela 3. razvojne osi predvidoma proti koncu zime

Izdaja gradbenega dovoljenja za prvi petkilometrski odsek južnega dela ceste 3. razvojne osi ima velik regionalni pomen, saj bo zagotovil boljšo povezavo Bele krajine z Novim mestom in osrednjo Slovenijo ter izboljšal pretočnost prometa na tem območju, zlasti v času turistične sezone, je poudarili minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Če ne bo nadaljnjih zapletov, bo začetek gradnje stekel januarja ali februarja. Naložbe je vredna 102,5 milijona evrov, gradnjo naj bi končali v štirih letih.

Jernej Vrtovec je v izjavi za medije v Novem mestu, ki so se ji prisostvovali tudi predstavniki Mestne občine Novo mesto, regionalnega gospodarstva in Darsa, spodbudil k odgovornosti in se zavzel, da ne bi več nastajali zapleti. Ti sicer po njegovih besedah postopka ne morejo več preprečiti, lahko pa ga dodatno zavlečejo. Sicer pa si Vrtovec želi, da bi gradbeno dovoljenje čim prej postalo pravnomočno in bi lahko januarja ali februarja začeli graditi.

icon-expand Gradbeno dovoljenje za odsek na tretji razvojni osi jug je ministrstvo za okolje in prostor izdalo Darsu 21. oktobra. Gre za pet kilometrov hitre ceste od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz in hkrati novo novomeško vzhodno obvoznico. FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Po besedah predsednika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Marka Gorjupa gre za težko pričakovan projekt, ki bo prispeval k razvoju gospodarstva v regiji in širše. Sodobna cestna povezava bo po njegovem prepričanju vplivala tudi na odločanje podjetij, da bodo ohranila in širila svojo dejavnost v regiji ter ne bodo odhajala drugam. Določeni lokalni podjetniki tudi ob 50.000 evrov zaradi gostega prometa, ki ovira oskrbo Za gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine je zato nujno, da se začne gradnja hitre ceste, je dejal Gorjup in opozoril, da lahko gost promet, ki ovira tekoče dnevno oskrbovanje proizvodnje, določenim lokalnim podjetjem povzroči tudi do 50.000 evrov izgube na uro. Sicer pa podjetja ob trasi južnega dela ceste tretje razvojne osi dnevno oskrbuje približno 1.000 tovornih vozil, po tamkajšnjih cestah pa se dnevno vozi več tisoč zaposlenih. Ker je regijsko gospodarstvo izrazito izvozno usmerjeno – na tujih trgih je lani ustvarilo več kot štiri milijarde evrov prihodkov – pa za njegov razvoj in rast ter nadaljnje zagotavljanje delovnih mest čim prej potrebujejo kakovostno infrastrukturo, je še menil Gorjup.

icon-expand Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, predstavniki Mestne občine Novo mesto, regionalnega gospodarstva in Darsa so na današnji novinarski konferenci v Novem mestu opozorili na regionalni pomen južnega dela tretje razvojne osi. FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Podobno je presodil tudi novomeški župan Gregor Macedoni. Kot je dejal, gre za izjemno pomemben projekt tako na regionalni kot na državni ravni, za katerega so v Novem mestu, ki premore več kot 25.000 delovnih mest, v občino pa se na delo vsakodnevno pripelje do 13.000 ljudi, že pred leti vse dorekli. Želi tudi, da bi vsi v regiji razumeli, kaj pomeni izgradnja dodatne prometne infrastrukture za Novo mesto, in da se ne bi vnovič pogovarjali o zadevah, o katerih so se "pogovarjali in zmenili leta 2012". Po njegovih besedah tudi ni mogoče mimo tega, kam so v 90. letih prejšnjega stoletja umestili novomeška cestna priključka in katero območje so v 70. letih rezervirali za to prometnico. "To so dejstva in tega danes ne moremo spreminjati," je še poudaril Macedoni.

