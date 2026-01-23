Začetek gradnje mariborske infekcijske klinike predvidoma marca

Urad je v četrtek sprejel sklep, da naročila po ponovljenem razpisu ne odda, saj so bile vse tri prejete ponudbe previsoke. Najnižja prejeta ponudba GH Holdinga s partnerji je bila visoka 85,5 milijona evrov z DDV, njihova ponudba pa tudi edina ustreza potrebam in zahtevam naročnika, kot so določene v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato bodo s podjetjem izvedel konkurenčni postopek s pogajanji.

Na uradu bodo pogajanja začeli po pravnomočnosti sklepa in izdaji novega sklepa, je v današnji izjavi za medije pojasnil direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki. Če se bodo pogajanja uspešno zaključila že v prvem krogu, bodo gradnjo infekcijske klinike po njegovih besedah začeli marca. Začetek projekta bi se v tem primeru zamaknil za mesec in pol, je ocenil.

Celotna investicija v novogradnjo infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je v državnih načrtih ocenjena na 109,5 milijona evrov, od tega naj bi za gradbeno-obrtniška in inštalaterska dela namenili 74,2 milijona evrov z DDV.

"Ker gremo v postopek s pogajanji, bomo ponovno predvideli investicijske projekte in poskušali zagotoviti prerazporeditev sredstev. Seveda pa smo s sredstvi obremenjeni, saj moramo biti kot skrbniki državnega proračuna varčni," je dejal Osrečki. Dodal je, da v času pogajanj ni predvideno spreminjanje tehničnih pogojev za projekt, saj bi bilo to nepošteno do vseh ostalih podjetij, ki so oddala ponudbo.

Dotrajani oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je predstavljal najstarejši objekt znotraj UKC Maribor, so decembra 2023 izpraznili in nato v začetku leta 2024 porušili. Za čas do izgradnje nove klinike so oddelek preselili v prostore oddelka za psihiatrijo, kjer pa je dejavnost močno utesnjena in zato tamkajšnji zaposleni in bolniki težko čakajo na novo stavbo.