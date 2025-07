Začetek in konec tedna bosta vroča, vmes občutna osvežitev

Danes bo sprva jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Popoldanske temperature bodo po tednu premora marsikje znova nekoliko presegle 30 stopinj Celzija. Najtopleje bo na jugovzhodu, kjer se bo temperatura lahko dvignila do 32 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje.

Torek bo sončen poletni dan. Popoldanske temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija.

"V noči na sredo bo oblačnost od severa naraščala. Že zjutraj se bodo ponekod na severu in vzhodu lahko pojavile krajevne padavine. Čez dan se bodo ob prehodu hladne fronte padavine razširile nad večji del Slovenije in v noči na četrtek povsod ponehale. Na Primorskem bo še dokaj sončno, zvečer pa bo tam nastalo nekaj neviht. Predvidoma bo po Sloveniji večinoma padlo od 10 do 25 mm dežja, krajevno pa tudi več. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja," napoveduje Arso, ki občutno osvežitev napoveduje za notranjost Slovenije. Ponekod se temperatura ne bo povzpela nad 20, medtem ko bo na Primorskem popoldne še od 25 do 30 stopinj Celzija.