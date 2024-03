Začetek kampanje Nimam kam: 'Še pes jo ima, jaz pa ne'

V sklopu kampanje bodo na Mladinskem svetu Slovenije javnost in odločevalce seznanili z dejstvi in problematiko, s katero se soočajo mladi posamezniki, ki iščejo stanovanje.

Poudarili so, da na nekaterih območjih v Sloveniji primanjkuje stanovanj za najem, v oči pa bode podatek iz leta 2018, ki priča o tem, da je v Sloveniji 152.280 praznih stanovanj. "Stanovanjska problematika je v zadnjih letih prerasla v najbolj perečo problematiko mladih," opozarjajo. Navedli so podatek statističnega urada, da so se cene nepremičnin na ravni celotne države med letoma 2015 in 2022 zvišale za 72,56 odstotka.