Začela se je kampanja: Svoboda poziva k bojkotu, SDS k udeležbi

Pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke se začenja uradna enomesečna kampanja. Podporniki in nasprotniki zakona bodo imeli za prepričevanje volivcev čas do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna.

OGLAS

Za referendumsko kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu. Referendumsko kampanjo lahko organizira pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma. Kdo vse bo organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna, ko se izteče rok, do katerega morajo organizatorji odpreti posebne transakcije račune in o tem obvestiti Državno volilno komisijo.

SDS vložila zahtevo za referendum o pokojninah umetnikov FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

O podpori zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje, se bodo volivci izrekali na referendumskem glasovanju 11. maja. SDS, pobudnica referenduma, zakonu nasprotuje, saj menijo, da ta ne prinaša jasno določenih meril za podeljevanje dodatkov ter da ti pomenijo neupravičen privilegij za ozko skupino ljudi. Zakonu nasprotuje tudi opozicijska NSi. Podporniki zakona in njegovi predlagatelji, ministrstvo za kulturo in vlada, pa poudarjajo, da novi zakon po več desetletjih odpravlja netransparentnost ter prinaša ustrezno pravno in sistemsko ureditev. Predlagateljem referenduma očitajo manipuliranje volivcev ter napad na kulturo in umetnike. Zakon podpirajo v koalicijskih strankah Gibanje Svoboda, Levica in SD. Predvsem v prvi dveh napovedujejo, da bodo v kampanji pozivali k bojkotu referenduma. Pobudniki referenduma morajo namreč za uspeh svoje pobude na volišča pripeljati dovolj volivcev in doseči zavrnitveni kvorum. Ta glede na trenutno število volilnih upravičencev znaša 338.671 glasov.

'Na referendumski dan moramo počastiti kulturo'

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko v referendumski kampanji pričakuje manipulacijo in ostre izjave SDS na račun umetnikov in njihovih del. Slednje vidi kot zavržne, državljane pa tako poziva, da na dan referendumskega glasovanja kot tudi sicer v kampanji počastijo kulturo, ne pa sodelujejo pri njenem uničenju.

Koordinatorka stranke Levica Asta Vrečko FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ministrica za kulturo, na resorju katere so pripravljali zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, pričakuje kampanjo, v kateri bo predlagateljica referenduma, opozicijska SDS, nastopala z "zavržnimi izjavami proti umetnicam in umetnikom, umetniškim delom, presojala, kaj je prava umetnost, kaj ni prava umetnost". "Ob praznikih in kadar jim bo to ustrezalo, pa jih bodo absolutno polna usta tega, kako je naša država samostojna država, utemeljena na kulturi in umetnosti," se je koordinatorica Levice v izjavi ob začetku kampanje obregnila ob SDS. Po njenih besedah bi se referendumsko vprašanje moralo glasiti, ali si volivci želijo, da v veljavi ostane star zakon iz leta 1974. V nasprotju s slednjim nov zakon po zagotovilih Vrečkove prinaša transparenten seznam nagrad, ki bodo podlaga za upravičenost do dodatka, in odpravlja arbitrarnost pri podeljevanju. Obenem je izpostavila, da bi lahko SDS že v samem zakonodajnem postopku sodelovala z vlaganjem dopolnil, prav tako so imeli možnost zakon spremeniti v vseh treh mandatih, ko je vlado vodil predsednik SDS Janez Janša, resor kulture pa je sodil v kvoto njihove stranke. Koordinatorica Levice je ob začetku kampanje izpostavila pomen kulture in umetnosti, ki "bogati in polni življenje", prav tako pa Slovenijo postavlja na mednarodni zemljevid. "Je tisto, česar mogoče vsak dan ne opazimo, ampak je tisto, ki bo ostalo tukaj, tudi ko ne bo več nobenega politika," je poudarila. Ne glede na to pričakuje, da bodo predlagatelji uperili vse sile v to, da bodo čim več ljudi pripeljali na volišča, "tudi na račun laži in se s tem pravzaprav stehtali pred volitvami". "Mislim, da je največ, kar bomo pokazali državljani in državljanke na nedeljo, 11. maja, ko bo ta referendum, je, da namesto, da bi sodelovali v predvolilni kampanji in referendumu proti umetnosti, je, da gremo v naravo s knjigo, gremo na koncert, si ogledamo gledališko predstavo, kakšen film, gremo v galerijo, v muzej, beremo skupaj z družino in na ta način podpremo umetnike, našo kulturo, ne pa sodelujemo pri politični zlorabi, manipulacijah in rušenju njihovega življenjskega dela," je sklenila.

Gibanje Svoboda znova pozvalo k bojkotu referenduma

Gibanje Svoboda državljanke in državljane poziva, naj se ne udeležijo referenduma o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke. Menijo, da je referendum nepotreben, saj novi zakon prinaša izboljšave, ki so v korist tako umetnikom kot celotni družbi. Ravnanje SDS pa ob začetku referendumske kampanje označujejo za škodljivo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, v stranki poudarjajo "pomen spoštovanja in vrednotenja dela vrhunskih umetnikov, ki so s svojim ustvarjanjem pomembno prispevali k slovenski kulturi in identiteti". "Verjamemo, da je novi zakon korak k večji transparentnosti in pravičnosti pri dodeljevanju dodatkov k pokojninam za izjemne umetnike," so ponovili.

Menijo, da stranka SDS, ki je bila pobudnica referenduma, zlorablja institut referenduma za svoje politične cilje. "Še več, po našem mnenju je referendum odraz maščevanja predsednika SDS točno določeni umetnici, dobitnici Prešernove nagrade za življenjsko delo, (...) zato je ravnanje SDS sprevrženo, škodljivo za javno blagajno in ga ocenjujemo kot zlorabo instituta referenduma," so zapisali v sporočilu za javnost. Predlagateljem referenduma očitajo, da z umetniki obračunavajo na osebni ravni, individualno. "V Svobodi ne pristajamo na to, da neka strokovna zakonska sprememba postane podlaga za obračunavanje s posamezniki, z umetnostjo in slovenskim narodom, kulturo kot celoto," je v današnji izjavi v DZ dejala poslanka Svobode Sara Žibrat. Obenem v Svobodi dodajajo, da demokracija ne pomeni zgolj sodelovanja, ampak tudi pravico do neudeležbe. Sporočilo bojkota bo tako po besedah Žibratove jasno: "Stranka SDS mora dojeti, da naslednjič na referendum da relevantna družbena vprašanja, ne da referendum zlorablja za obračunavanje s posamezniki. Danes je na vrsti umetnost, jutri lahko to postane šport ali pa izjemni znanstveniki." V največji vladni stranki temu odločno nasprotujejo in volivce pozivajo, da na dan referendumskega glasovanja ostanejo doma.

V SDS bodo pred referendumom pozivali k udeležbi, pričakujejo dober rezultat