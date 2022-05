V torek prvič skupaj za mizo. Se bosta LMŠ in SAB pridružili Gibanju Svoboda?

Prvomajskih praznikov je konec in s tem tudi kratkega oddiha, ki so si ga po volitvah privoščili novoizvoljeni politični akterji. V torek pa se začne zares. Na prvih uradnih koalicijskih pogajanjih se bodo sestali predstavniki Gibanja Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba ter strank SD in Levica. Zaradi prepričljive zmage na volitvah je sicer jasno, da ima Gibanje Svoboda pred verjetnima bodočima koalicijskima partnericama izjemno dobro pogajalsko izhodišče. Golob je ob tem priznal, da na 41 mandatov res niso računali ter da bodo morali zato zdaj na hitro najti še kakšno ministrsko ime. "A zato računamo na ostale stranke, tudi te, ki niso prišle v parlament," je dejal. In kakšni so zadnji namigi glede želja posameznih strank?

Po prvem neuradnem srečanju predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba in predsednice Tanje Fajon so bile napovedi prejšnji teden optimistične. "Če bomo tako nadaljevali, potem bomo vlado res naredili v rekordnem času," je bil optimističen Golob. "Krasen pogovor, smo na dobri poti," je dodala Fajonova. Luka Mesec, koordinator Levice, je zaradi rezultata na volitvah najprej na organih stranke preverjal zaupanje stranke, ki ga je dobil, in tudi mandat za pogajanja. "Dobimo se v torek, tudi s stranko SD kot tretjim koalicijskim partnerjem. V torek lahko torej pričakujete že kar konkretne korake na poti v novo vlado," je bil optimističen Mesec. PREBERI ŠE Mesec: V torek lahko pričakujete konkretne korake na poti v novo vlado Golob si želi več predlaganih kandidatov, med katerimi bi izbrali največjega strokovnjaka In tako bodo v torek torej prvič skupaj za mizo, na njej pa: osnutki koalicijskih načrtov in kandidati ministrske ekipe. Robert Golob naj bi želel za vsak položaj po več kandidatov, da bi lahko med njimi izbrali največjega strokovnjaka. Hkrati bodo pomembne tudi ženske kvote. Ministrska ekipa naj bi bila namreč v tem smislu uravnotežena. icon-expand V torek prvič za skupno mizo. FOTO: Damjan Žibert Spremembe je pričakovati pri številu ministrstev. Po zadnjih namigih bi se lahko razčlenilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in sicer tako, da bi resor dela prešel na gospodarsko ministrstvo. Področje športa bi se lahko s šolskega selilo na ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za izobraževanje, to je že znano, bi naj razpolovili na šolstvo in visoko šolstvo, združeni pa naj bi bili ministrstvi za infrastrukturo in okolje. "Je pa res, 41 poslancev in temu ustrezno število ministrov, nismo računali, zato bomo morali kakšno ministrsko ime zdaj še na hitro najti. Ampak zato računamo na ostale stranke, tudi te, ki niso prišle v parlament, da nam s svojimi strokovnimi kadri pomagajo," je priznal Golob. Tu naj bi potekali pogovori z več strankami, predvsem pa z LMŠ in SAB. Po zadnjih informacijah v tem primeru ne bi šlo toliko za sodelovanje teh strank kot skoraj gotovo zlitje v Gibanje Svoboda. Pri tem naj bi bil temu bližje LMŠ, ki ima dva evropska poslanca, poleg tega pa po oceni virov več kadrov, kot Stranka Alenke Bratušek, kjer kot glavni adut vidijo predvsem ali zgolj njo samo. Kakšni so zadnji namigi pred uradnim začetkom pogajanj? Še vedno neuradni pa so kandidati: za zdravstvo Danijel Bešič Loredan, notranje ministrstvo Tatjana Bobnar, zunanje ministrstvo pa Tanja Fajon. Za šolski resor, ki naj bi bil po novem torej razdeljen na dva, omenjajo Igorja Papiča, nekdanjega rektorja ljubljanske univerze. V SD naj bi si poleg zunanjega resorja želeli še resor za delo ali šolstvo, gospodarstvo in pravosodje, ki bi ga lahko vodila Dominika Švarc Pipan. icon-expand Bo Tanja Fajon prevzela vodenje zunanjega ministrstva? FOTO: Damjan Žibert Čeprav naj bi bili v SD v pogajanjih najtrši oreh, saj da imajo kadre razdelane, pri Golobu pa bi si prej želeli obdelati vsebino, v SD neuradno pravijo, da bo vse razen zunanjega ministrstva še stvar internih razprav v izteku tega tedna. V kvoto Levice naj bi medtem padli šolstvo in sociala, kjer naši sogovorniki vidijo Luko Mesca, njegovo namestnico Asto Vrečko pa na kulturi. In še v prihodnji sklic državnega zbora: znano je, da bo poslance Gibanje Svoboda v začetku vodil kar Golob, zaradi izkušenj v parlamentu pa se za to mesto že omenja tudi Janjo Sluga in Boruta Sajovica.