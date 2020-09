Začetek koledarske jeseni prinaša spremembo vremena

Ob vlažni in nestabilni zračni masi, ki je posledica toplega jugozahodnika pri tleh in nekoliko hladnejšega zraka v višinah, bo že danes pogosto deževalo v pasu od južne Francije prek Švice in severne Italije do naših krajev, še več padavin pa lahko na južni strani Alp pričakujemo ob koncu tedna, ko nas bo od severozahoda dosegla izrazita hladna fronta.

Do vključno četrtka bo Slovenija razdeljena na dva dela

Torek bo v večjem delu zahodne, južne in osrednje Slovenije oblačen z občasnimi manjšimi krajevnimi padavinami, pojavljale se bodo predvsem plohe in popoldne tudi posamezne nevihte. Prijaznejše vreme bo v Pomurju, kjer bo deloma sončno in večinoma suho s temperaturami, ki bodo ob šibkem južnem vetru segle do 25 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo na Dolenjskem in v Beli krajini, precej manj pa bo v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer bodo termometri pokazali od 17 do 22 stopinj Celzija.

Sreda bo na severovzhodu sončna z le nekaj tanke oblačne koprene, drugod bodo prevladovali oblaki. Skozi ves dan bodo nastajale manjše krajevne padavine, na Primorskem in Notranjskem tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature se bodo v večjem delu države gibale od 13 do 16 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 17 do 22, na vzhodu do 25 stopinj Celzija.