Začetek koledarske pomladi bo hladen in vetroven, marsikje bo tudi rahlo snežilo

Tri tedne po meteorološki se v soboto dopoldne začenja še koledarska pomlad, a vreme ob njenem začetku ne bo nič kaj pomladno. Pričakujemo večinoma oblačno in marsikje vetrovno vreme, v večjem delu Slovenije bo prehodno tudi rahlo snežilo. Količina padavin sicer ne bo velika, a kljub temu lahko ponekod zapade nekaj centimetrov snega. V nedeljo se bo delno zjasnilo. V prihodnjem tednu bo sončno in postopno topleje.

V soboto se ob 10. uri in 37 minut začenja koledarska pomlad, za marsikoga najlepši letni čas v letu, toda iz vremenskega vidika pogosto tudi najbolj nepredvidljiv. Že pred uradnim začetkom pomladi je bilo vreme zelo spremenljivo. Tako so v preteklih dneh predvsem ob popoldnevih nastajale številne plohe, ki so bile kljub kar visokim temperaturam tudi po nižinah večinoma snežne.

icon-expand V preteklih dneh so po Sloveniji nastale številne plohe. Ker se v višinah zadržuje mrzel zrak, je tudi po nižinah večinoma snežilo, zaradi suhega zraka pri tleh pa so ponekod nastale tudi virge, to so padavinske zavese, ki ne sežejo do tal. FOTO: Jasna Šafarič

Spremljevalec hitrih menjav vremena je veter, zato ni presenetljivo, da je pomlad najbolj vetroven čas v letu. V večjem delu Slovenije najvišje povprečne hitrosti vetra beležimo prav v marcu.

Razlog za popoldansko spremenljivost vremena tiči v veliki razliki med nižjimi in višjimi plastmi ozračja, ki je značilna ravno za ta letni čas. Čeprav moč sonca spomladi hitro narašča in je pri tleh vse topleje, se zrak v višinah po mrzli zimi ogreva z zakasnitvijo. Tako smo včeraj po nižinah sredi dneva izmerili okoli 8 stopinj Celzija, medtem ko je bilo v prostem ozračju na nadmorski višini 2500 metrov –14 stopinj Celzija. Ob tako veliki razliki med nižjimi in višjimi legami postane ozračje nestabilno. Takrat se toplejši zrak pri tleh začne dvigati v hladnejše višine. Ko doseže višino kondenzacije, nastane oblak, iz katerega se izločijo padavine, t. i. plohe, ki so zelo krajevnega značaja. Spomladi visoke temperature pri tleh običajno spremlja nizka vlaga v zraku, zato taleče snežinke, ki padejo v plast s pozitivnimi temperaturami, izhlapijo. Pri tem se porablja toplota, kar lahko ob močnih plohah temperaturo zraka toliko zniža, da snežinke prinese tudi v nižine in to kljub temu, da je bilo pred ploho še blizu 10 stopinj Celzija.

icon-expand V preteklih dneh so ponekod nastali tudi mamatusi, to so posebni vrečasti oblaki, ki so sicer precej bolj kot za pomladne plohe značilni za poletne nevihte. FOTO: Aleš Rozman

Na prvi dan koledarske pomladi bo k nam dotekal še hladnejši zrak Po burnem nedeljskem prehodu fronte so se naši kraji znašli v vmesnem območju med ciklonom na vzhodu in anticiklonom na zahodu celine, zato k nam v teh dneh s severnimi vetrovi doteka za sredino marca hladen zrak. Ob novem spustu mrzlega zraka nad razmeroma toplo morje se bo danes nad zahodnim Sredozemljem poglabljal ciklon, ki se bo ob koncu tedna pomikal proti vzhodu in nekoliko vplival tudi na vreme pri nas. Ker bodo naši kraji prišli le na njegovo obrobje, močnejših padavin pri nas ne pričakujemo, se bo pa zaradi velike razlike v zračnem tlaku precej okrepil veter. Pod Velebitom bo zapihala orkanska burja. Podobno kot v preteklih dneh se bo tudi danes oblačnost hitro spreminjala. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem na severu nastale kratkotrajne krajevne plohe, ki bodo izrazitejše na Štajerskem in v Prekmurju. Popoldanske temperature bodo v večjem delu Slovenije od 5 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

