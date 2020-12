Začetek koledarske zime bo jesenski, kaj pa njeno nadaljevanje?

Le še nekaj dni nas loči do božičnih praznikov, za katere pa še zdaj ni znano, ali bodo beli ali pa v večjem delu države že trinajsto leto zapored zeleni. Nekateri meteorološki izračuni prav za božič kažejo obilno sneženje, spet drugi se bolj nagibajo k dežju. Trenutno so tisti, ki so naklonjeni beli različici božiča, v veliki manjšini, a to se lahko še spremeni. Šlo bo namreč za zelo mejno situacijo, pri kateri lahko le stopinja odloči, ali bo tudi po nižinah snežilo ali le deževalo.