Začetek koledarske zime ne bo prinesel snega, temperature še vedno previsoke za ta čas

Zadnji dan koledarske jeseni je sicer postregel s pestrim vremenskim dogajanjem.Nastajale so nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, krivca pa sta bila globok ciklon in okrepljen južni veter, ki je v spodnje plasti ozračja dovajal topel in vlažen zrak ter tako celotno ozračje naredil nestabilno.

Ob včerajšnjih nalivih so močneje narasle manjše reke in hudourniški vodotoki v zahodnem, osrednjem in južnem delu države, ponekod so tudi poplavili, a so se že ponoči večinoma vrnili v svoje struge. Danes čez dan bodo reke ponovno naraščale. Še bodo možna razlivanja, zlasti v jugozahodni, južni, osrednji in vzhodni Sloveniji, a ker bo glavnina padavin južno od naših krajev, poplav v večjem obsegu ni za pričakovati.