Začetek kopalne sezone: morje in Blejsko jezero trenutno najtoplejša

Policija opozarja, da lahko za varnost svojega premoženja marsikaj naredimo sami. Na primer, na kopališče prinesete le najnujnejše predmete, vrednejših stvari ne nosimo s sabo, če pa jih imamo, jih moramo imeti pod nadzorom. Eden od nasvetov Policije je, da člani družine ali skupine hodijo v vodo izmenično. V kolikor to ni mogoče, pa Policija svetuje, da svoje predmete pokrijete in torbe zaprete, da niso vpadljive za tatove. Avtomobile zaklepajte in v njih ne puščajte vrednejših predmetov.

Danes se začenja kopalna sezona na rekah in jezerih, ki traja od 15. 6. do 31. 8., medtem ko kopalna sezona na morju traja od 1. 6. do 15. 9. V teh obdobjih se spremlja tudi kakovost kopalnih voda. Kot navajajo na Agenciji RS za okolje, so v Sloveniji vse kopalne vode – glede na poročilo o kakovosti kopalnih voda v letu 2022 – ustrezne kakovosti. Sprotne podatke o kakovosti voda pa lahko spremljate na posebni karti kopalnih voda – na naslednjem naslovu: http://gis.arso.gov.si/apigis/kopalneV/.

Nesreča nikoli ne počiva

Voda je lahko vir zabave, sprostitve in rekreacije, vendar se moramo hkrati zavedati, da je lahko tudi zelo nevarna, zato njene moči nikakor ne smemo podcenjevati. Če poznamo in upoštevamo osnovna pravila in napotke za varno kopanje, lahko možnost za nastanek utopitve zmanjšamo oz. preprečimo.

Eno od glavnih pravil je, da nikoli ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni, telo se mora namreč postopno privaditi na temperaturo vode.

Splošni napotki Policije:

- na kopališčih se ravnajte po določbah kopališkega reda, znakih, odredbah in navodilih reševalca iz vode oz. osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda,

- pred skokom vedno preverite globino, nikoli ne skačite v motno vodo, plitvine ali na neznanih mestih,

- ne puščajte otrok brez varstva pri obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi (otroci ne poznajo nevarnosti),

- ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni, telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode,

- vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo popolne varnosti v globoki vodi,

- nikoli ne plavajte s polnim, pa tudi ne s popolnoma praznim želodcem, po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se alkoholni pijači,

- upoštevajte vremenske razmere, ne plavajte sami na daljših razdaljah (tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo lahko premaga trenutna slabost),

- ob nevihti je kopanje nevarno, zato pojdite čim prej iz vode,

- brzice skrivajo presenečenja in pasti, zato ravnajte premišljeno in ne izzivajte narave (pred spustom zberite čim več podatkov o reki in poskrbite za ustrezne ukrepe za varnost in reševanje),

- nikoli ne plavajte v vodnih zbiralnikih, ob črpališčih in drugih nevarnih krajih,

- pred plavanjem ne uživajte alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi,

- previdnost ni odveč niti pri hoji ob vodi, še zlasti če so bregovi strmi – le trenutek nepazljivosti in zdrs se lahko tragično konča.

- kopalci v morju morajo biti v mejah 150-metrskega pasu ob obali, če ni drugače določeno,

- nikoli ne plavajte zunaj označenega kopališča,

- če plavate v zelo valoviti vodi, poiščite varno mesto izstopa,

- pazite na čolne in druga plovila,

- preverite, ali dobro vidite obalo (konfiguracija obale, struktura, prenatrpanost),

- vzvalovljeno morje in morski tokovi odnašajo kopalce od obale.