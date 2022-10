Začetek krvodajalske akcije Častim pol litra

V ŠOS so veseli, da bo po dvoletnem premoru zaradi epidemiološke situacije v državi akcija ponovno potekala na tradicionalen način, tudi na terenu, obenem pa upajo, da se bo trend naraščanja števila krvodajalcev iz preteklih let povečal.

"Častim pol litra je trenutno med najbolj znanimi in uspešnimi projekti Študentske organizacije Slovenije. Z njim študentke in študenti ozaveščamo o pomenu darovanja krvi in nesebični pomoči drugim ljudem," so v ŠOS povzeli besede predsednice Marike Gruber.

Da zadostimo potrebam zdravstva po krvi, v Sloveniji vsak dan potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev. Kri zdravega človeka je nenadomestljivo zdravilo in izredno dragoceno darilo. Ker ima darovana kri rok trajanja in ker se potrebe zdravstva po darovani krvi hitro spreminjajo, želi ŠOS v bazo krvodajalcev povabiti čim več študentov in tako že med mladimi odraslimi spodbuditi zavedanje o nujnosti pomoči sočloveku, so zapisali v sporočilu za javnost.

Krvodajalsko akcijo jeseni in spomladi organizira ŠOS skupaj s študentskimi organizacijami univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ter študentskimi klubi, Zvezo študentskih klubov Slovenije, Rdečim križem Slovenije in Zavodom RS za transfuzijsko medicino.