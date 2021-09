Začetek meteorološke jeseni v znamenju sonca in višjih temperatur

Tudi v pravkar končanem meteorološkem poletju ste na svoj račun prišli vsi ljubitelji sonca in visokih temperatur. Po nižinah osrednje Slovenije se je letošnje poletje z več kot 930 urami sončnega obsevanja uvrstilo celo med tri najbolj sončna poletja v zgodovini meritev. Vročino so večji del poletja prekinjale le kratke in ne preveč izrazite ohladitve, zato je dolgo časa kazalo, da bo letošnje poletje drugo najtoplejše do zdaj. Ker pa je k nam v drugi polovici avgusta dotekal občutno hladnejši zrak, se je poletje 2021 na lestvici najtoplejših uvrstilo nekoliko nižje, a v večjem delu države še vedno na visoko šesto mesto.

Danes se bo hladen in vlažen višinski zrak, ki je bil v zadnjih desetih dneh vzrok za bolj spremenljivo vreme, umaknil iznad naših krajev. V prihodnjih dneh bo na vreme pri nas vplivalo območje visokega zračnega tlaka, ki se bo razprostiralo nad dobršnim delom stare celine, zato bodo večji padavinski sistemi vsaj do sredine prihodnjega tedna od nas precej oddaljeni. To pomeni, da lahko v prihodnjih dneh pričakujemo veliko sonca in višje temperature, ki bodo ob popoldnevih marsikje spet presegle 25 stopinj Celzija, lokalno se bo lahko ogrelo tudi do 28 ali celo do 29 stopinj Celzija.

Kakšna jesen nas čaka?

Po projekcijah evropskega meteorološkega centra ECMWF, katerega napovedi so za območje Slovenije statistično gledano najbolj zanesljive, naj bi bila jesen kot celota nadpovprečno topla in vsaj v vzhodnem delu države tudi precej suha. Največje odstopanje od običajnih razmer je po tej napovedi pričakovati že v tem mesecu, medtem ko naj bi bila oktober in november bolj "normalna".

Seveda se iz sezonske napovedi ne da sklepati, kakšno bo vreme na točno določen dan. Znotraj daljšega obdobja lahko namreč pride do velikih nihanj, od zelo toplega vremena do hladnejših in bolj deževnih obdobij, a slednja naj bi bila, če se napovedi seveda uresničijo, vsaj v prvem delu jeseni v manjšini.