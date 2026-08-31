Začetek meteorološke jeseni: občutnejše ohladitve ne bo

Danes bo še večinoma sončno in vroče, popoldne in zvečer pa se bodo vzdolž meje z Avstrijo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Ponekod v severnih krajih bo nekaj dežja tudi ponoči, do jutra pa bo večinoma že ponehal. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Danes se prek srednje Evrope proti vzhodu pomika šibka hladna fronta, ki bo ponoči nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Za njo bo jutri k nam od vzhoda dotekal malo hladnejši in sprva še dokaj vlažen zrak.

Jutri, na prvi šolski dan, bo šolarje in dijake v notranjosti Slovenije pričakalo bolj oblačno in sivo septembrsko jutro, sredi dneva pa se bo pokazalo sonce. Na Primorskem bo drugače, saj bo tam že zjutraj sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja.

Nekaj kratkotrajnih ploh in neviht bo lahko še v sredo, vendar se bodo te večinoma pojavljale v gorskem svetu.

V nadaljevanju tedna se bo nad Alpami okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo našim krajem do konca tedna prinašalo stabilno in sončno vreme.

Ob koncu tedna bodo popoldanske temperature marsikje znova presegle 30 stopinj Celzija, kar je za začetek septembra zelo visoko. Nadpovprečne temperature za ta čas bodo vztrajale predvidoma tudi v začetku prihodnjega tedna, omembe vrednih padavin pa za zdaj ni na vidiku, napoveduje Arso.