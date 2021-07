Nekateri cepilni centri že vabijo nenaročene mladoletne

Na polovici poletnih počitnic se mnogi učenci, dijaki in njihovi starši že sprašujejo, kaj bo prinesla jesen – pouk na daljavo ali v šolskih klopeh? Pristojni zagotavljajo, da bodo naredili vse, da pouk ohranijo v šoli. K temu lahko pomembno prispeva tudi cepljenje otrok in mladostnikov, dodaja minister Poklukar. V Kranju tako pripravljajo dan odprtih vrat za nenaročene mladoletne. Kdaj in če bo cepljenje starejših od 12 let potekalo bolj množično, bo strokovna skupina presojala še ta teden.

Vsaj s prvim odmerkom je pri nas trenutno cepljenih skoraj 13 tisoč, mlajših od 18 let. Polno zaščitenih, torej cepljenih z obema odmerkoma, je dobrih 7000 mlajših od 18 let. Prvi odmerek pa je prejelo 5500 mladoletnih. Večinoma gre za kronično bolne, zdravstveni minister Janez Poklukar pa upa, da bodo v tednih, ki sledijo, pospešeno cepili tudi zdrave mladostnike. "Seveda si želimo, da bi bile te številke višje in tudi poudarjam, da se vsi zainteresirani lahko prijavijo na cepljenje pri svojem pediatru in potem s pomočjo pediatra na varen način to steče v lokalnem cepilnem centru," je dejal. V Kranju, kjer naročene, stare nad 12 let, cepijo že ves čas, nenaročene jutri vabijo na dan odprtih vrat. "Jutri bomo prvič imeli odprto cepljenje posebej za otroke. Udeležijo se ga lahko vsi otroci od 12 leta naprej, seveda v spremstvu staršev. Cepili jih bomo s Pfizerjem," pojasnjuje direktorica Zdravstvenega doma Kranj, Lilijana Gantar Žura. "Upoštevali smo želje uporabnikov, vse več je bilo želj, da naredimo tako odprto cepljenje kot za odrasle," dodaja. Cepili bodo dve uri, k temu pa pozivajo tudi tiste, ki morda še niso sprejeli dokončne odločitve. "Na licu mesta bo prisoten pediater, tako da kdor koli bo imel kakšne dileme, vprašanja, tako kot vedno, se bo lahko obrnil na zdravnika, ki je dežuren v tistem času," še pravi Gantar Žura. Cepljeni mladostniki sicer ne bodo rešili države pred novim zaprtjem," ob tem opozarja mariborski pediater Igor Dovnik. So pa otroci prenašalci virusa, zato je svoje, tudi 14-letno najstnico, cepil. "Aktivna populacija tistih, ki bomo potencialno zboleli, če se ne cepimo, je tista, ki bo ustavila državo. Otroci so lahko samo višnja na vrhu smetane, lepe sadne kupe precepljenih. Otroci so samo dodana vrednost. Lahko bodo prenašali bolezen, zato je dobro, da se cepijo," pojasnjuje. Večina mladih zboli z blažjim potekom, veliko več je zapletov po preboleli okužbi. Večorganski vnetni sindrom lahko trajno prizadene različne organe. Največkrat srce, kožo in oči, redkeje pa pljuča, ledvice in možgane. Tudi sindrom lahko preprečimo s cepljenjem. "Pozitivne stvari prevladajo nad negativnimi, zato še enkrat poudarjam, da je cepljenje edina možnost, da se izognemo ponovni epidemiji," še poudarja Gantarjeva. Pa tudi ponovnemu zaprtju šol, dodaja stroka, oziroma tveganju, da bi v karanteno množično odhajali celi razredi učencev in dijakov.