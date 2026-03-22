Začetek motoristične sezone v znamenju večje varnosti

Med ponedeljkom, 23. marca, in velikonočnim ponedeljkom, 6. aprila, bo potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil (EMV). V ospredju akcije, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo, je opozarjanje na previden, postopen in zmeren začetek motoristične sezone.
V prihodnjih mesecih bodo skupaj z DARSom, AMZSjem, zdravstvenimi ustanovami, moto klubi in strokovnjaki, organizirali praktične delavnice varne vožnje, izobraževalne videe ter sodelovanja.
Podatki o nesrečah za leto 2023 so, kot sporočajo iz AVP, zaskrbljujoči. Na slovenskih cestah je bilo v lanskem letu 1.305 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil, do 15. marca letos pa jih je bilo že 61. Kar 30 voznikov EMV je umrlo (leto prej 13), 228 je bilo huje poškodovanih, 713 pa lažje. Največ nesreč je bilo z udeležbo voznikov motornih koles (769), kjer je umrlo 26 oseb.
Vzroki teh nesreč so bili najpogosteje neprilagojena hitrost motoristov in neupoštevanje pravil o prednosti s strani drugih udeležencev, zlasti voznikov osebnih avtomobilov. Več kot polovico nesreč so povzročili motoristi sami.
Med najbolj izpostavljenimi starostnimi skupinami izstopajo mladostniki (15–17 let) ter vozniki, stari 45–64 let, kjer je bilo tudi največ smrtnih žrtev. Uporaba zaščitne čelade ostaja visoka, saj jo je uporabljala velika večina udeležencev, vendar podatki potrjujejo, da sama po sebi ne prepreči najhujših posledic.
Največ prometnih nesreč se zgodi podnevi, kar 84,5 odstotka, pomemben dejavnik tveganja pa ostaja tudi alkohol, zlasti pri voznikih srednjih in starejših starostnih skupin. Ob vikendih so zabeležili 438 prometnih nesreč oziroma 33,61 odstotka vseh, ob podaljšanih vikendih pa 133 nesreč oziroma 10,21 odstotka, kar skupaj predstavlja 571 nesreč oziroma 43,82 odstotka vseh prometnih nesreč. Po posledicah izstopajo predvsem vikendi, ko je umrlo 18 motoristov, pri podaljšanih vikendih pa sta bili dve smrtni žrtvi.
Policija bo v času akcije in celotne motoristične sezone izvajala poostrene nadzore, usmerjene predvsem na hitrost, nevarna prehitevanja, uporabo zaščitne opreme ter psihofizično stanje voznikov. Posebna pozornost bo namenjena cestnim odsekom, ki so med motoristi najbolj priljubljeni. Policisti bodo sodelovali tudi na brezplačnih preventivnih delavnicah po Sloveniji, kjer bodo motoristom svetovali glede varne in odgovorne vožnje.
Strokovnjaki opozarjajo, da je po dolgem zimskem premoru temeljit pregled motornega kolesa nujen. Posebno pozornost je treba nameniti zavoram, pnevmatikam, svetlobni opremi in tekočinam. Enako pomembna je osebna zaščitna oprema, kot so čelada, rokavice, jakna, obutev in ščitniki, ter dobra vidnost z odsevnimi elementi. Pomladne razmere na cestah pogosto pomenijo vlago, pesek in poškodovan beton, zato je potrebna dodatna previdnost, zlasti v ovinkih in senčnih odsekih.
Na AVP zato vse motoriste pozivajo, naj sezono začnejo premišljeno, z odgovornim odnosom do sebe in drugih ter s spoštovanjem cestnoprometnih pravil. Na motor nikoli ne sedite utrujeni ali nepripravljeni, alkohol in druge psihoaktivne snovi pa nikakor ne sodijo v promet. Za vse udeležence v prometu sta ključni zbranost in pozornost. Utrujenost, slaba volja ali neprespanost kritično vplivajo na zmožnost osredotočenosti na vožnjo ter na ustrezne in pravočasne reakcije v kritičnih trenutkih, ko je treba odreagirati v delčku sekunde. Pri daljših vožnjah je ključno, da motoristi poskrbijo za redno hidracijo (brezalkoholne ali izotonične napitke), si vzamejo dovolj časa za počitek, vozijo strpno in defenzivno ter pravočasno prepoznajo nevarnosti na cesti.
AVP ob tem nagovarja tudi voznike osebnih in tovornih vozil ter avtobusov: bodite pozorni na motoriste. Zaradi ozke silhuete so slabše opazni in bistveno bolj ranljivi. Pri zavijanju, menjavi pasu in prehitevanju sta ključni dodatna pozornost in zadostna bočna razdalja.
Skupno sporočilo letošnje akcije je jasno - z odgovornim ravnanjem, samozaščitnim vedenjem in medsebojnim spoštovanjem lahko bistveno zmanjšamo tveganja. Nova motoristična sezona naj se začne premišljeno, varnost naj bo vedno na prvem mestu.
