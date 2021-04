'Superagencije' ne bo, predlog že končal parlamentarno pot

Predlog je predvideval združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Javne agencije RS za varstvo konkurence, Javne agencije RS za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo RS in Javne agencije za železniški promet RS v novo Javno agencijo RS za trg in potrošnike. Opravljala bi naloge na področju trga z energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov. Nanjo bi se tako prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih sedaj opravlja gospodarsko ministrstvo.

Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pa je želela vlada združiti v novo Javno agencijo RS za finančne trge. Ta bi opravljala naloge na področju zavarovalnega nadzora in trga vrednostnih papirjev.

V največji koalicijski stranki SDS so bili pred glasovanjem prepričani, da bodo zakon, ki naj bi bil za koalicijo, predvsem pa za SDS in SMC, eden pomembnejših, potrdili. Potrebovali so le navadno večino, kot kaže, pa so bili jeziček na tehtnici poslanci strank DeSUS in SNS. Oboji so namreč imeli na zakon kar nekaj pripomb, DeSUS je, denimo, med drugim motilo zmanjševanje neodvisnosti pomembnih regulatornih organov; vodstvene organe superagencij bi na predlog vlade namreč imenoval državni zbor. V SNS pa so imeli pripombe glede letalstva, energetike in odpadkov. Ob tem so razpravo podrobno spremljale agencije, ki so, tako kot večina opozicije, opozarjale na neskladnost z evropsko regulativo ter vpliv na strokovnost in avtonomnost.

Krivec napovedal ponovno vložitev predloga v zakonodajni postopek

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je po glasovanju dejal, da je bilo pri tem zakonu veliko različnih stališč in "tudi veliko lobiranja v ozadju". "Pričakovali smo, da bo zelo na tesno, a da bo vseeno zadeva šla čez. Za zdaj ni, s tem pa se sprosti prostor za druge zakonodajne postopke," je pojasnil. V prihodnje se bodo poskušali uskladiti, poiskati rešitve, ki bodo sprejemljive za vse in zakon ponovno vložiti v postopek, je napovedal.

Zatrdil je, da to ne bo vplivalo na odnose v koaliciji oz. z DeSUS, saj so v tej stranki povedali, da se bodo pri posameznih glasovanjih opredeljevali po svoje. "Tu so očitno bili lobisti uspešni in so jih prepričali, da zadeva morda ni dobra za upokojence. A bomo poskušali na pravi način doseči, da bodo razumeli dobrobit zakona. Če bo to uspelo, bomo ponovili, sicer se bomo ukvarjali z drugo zakonodajo," je napovedal.

Sicer pa so mnogi z zanimanjem spremljali glasovanje tudi zato, ker bi lahko nakazalo razmerja v državnem zboru, kjer je vprašljivo tudi mesto poslanca stranke DeSUS Branka Simonoviča. Po nekaterih informacijah naj bi namreč razmišljal o odhodu iz poslanske skupine, a je danes dejal le, da tega ne komentira in da za zdaj ostaja v stranki, saj verjame, da se še vedno lahko konsolidira.