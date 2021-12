Nad naravnim snegom brnijo še topovi, smučarska sezona se začenja

Zelene doline in bele strmine, bi lahko dejali. Medtem ko se je večjega dela države zima le bežno dotaknila, so se v višjih legah razveselili kar krepke novembrske pošiljke snega, ki je ponudila odlično podlago za začetek smučarske sezone. Nižje ležeča smučišča hitijo z dodatnim zasneževanjem, odprtje večinoma načrtujejo že ta konec tedna. Lansko zapiranje sredi sezone, ko so se morale žičniške naprave vmes kar trikrat ugasniti, pa je pustilo posledice v nezaupljivosti ljudi - kljub možnosti vnovčitve bonov je bila predprodaja vozovnic precej katastrofalna.

icon-expand Bele strmine in zelene doline. FOTO: Dreamstime

Z zadnjim novembrskim dnem se je večinoma povsod zaključila predprodaja smučarskih vozovnic za sezono 2021/22. Gre za pomemben del poslovanja gorskih centrov, pojasnjuje predsednica Združenja žičničarjev Slovenije Manuela Božič Badalič. “Ko se zaključi poletna sezona, namreč nastane luknja v denarnem toku. Treba pa je opraviti vzdrževalna dela in pridobiti nova obratovalna dovoljenja, pa tudi nabaviti rezervne dele, zaščitne mreže, kole, oblačila in obutev za zaposlene. Seveda ne čisto vsega vsako leto, ampak je vsega tega vseeno toliko, da se ta krog nikoli ne konča,” je za 24ur.com naštela, zakaj je dotok sredstev prav oktobra in novembra tako pomemben. Decembra se nato naprave zaženejo in takrat svež denar priteče iz blagajn, predtem pa torej računajo na interes smučarjev v predprodaji. Takrat so dnevne vozovnice ugodnejše za nekaj evrov, sezonske pa za nekaj deset evrov, zato so v preteklih sezonah ljubitelji belih strmin z veseljem posegali po njih. Običajno velja, da se sezonska vozovnica splača praviloma že pri 11. obisku smučišča. Je pa v prodaji tudi enotna slovenska smučarska vozovnica (ESSV), s katero je omogočeno smučanje po vsej državi. Zanjo je treba odšteti 610 evrov, lahko se uveljavi tudi turistični bon. Je čipirana in povezana z računalniškim programom, s pomočjo katerega po koncu sezone upravljalci smučišč združenju žičničarjev sporočijo, kje vse je bila uporabljena in glede na te podatke se med "uporabljena" smučišča nato sorazmerno porazdeli kupnina.

icon-expand Upravljalci smučišč računajo na boljšo sezono od lanske, ki je sicer poskrbela za debelo snežno odejo še pozno v pomlad. FOTO: Dreamstime

Odpiranje, zapiranje in druge omejitve A pandemija covida-19 je terjala svoj davek, saj so se na seznamu ukrepov in omejevanj znašla tudi smučišča, zato so ljudje postali previdnejši glede dolgoročnih načrtov v zimskih mesecih. Lani so se morala namreč slovenska smučišča po vsej državi zapreti kar trikrat: pred božično-novoletnimi prazniki, nato spet januarja in še na začetku aprila. Še dlje so ostajala zaprta smučišča v t.i. črnih regijah, smuko je mnogim onemogočila omejitev na občine, otežila pa jo je tudi zahteva po negativnem izvidu testa, ki ni smel biti starejši od 24 ur. Cepivo v lanski zimski sezoni še ni bilo na voljo za širšo populacijo, dokazilo o prebolevnosti pa se je začelo upoštevati šele sredi februarja. Letos naj bi vendarle bilo drugače, vendar v koronačasih nihče ne upa z gotovostjo zatrditi, da bo vse potekalo povsem gladko, zato so smučarji glede vnaprejšnjih nakupov ostali previdni. “Mi smo dosegli le 30-odstotno predprodajo glede na pretekle predcovidne sezone,” pojasnjuje sogovornica, ki je hkrati tudi prva dama Kanina. Tam imajo že zdaj meter in pol snega, v četrtek pričakujejo novo belo pošiljko, zato bodo v novo sezono ta konec tedna stopili s skoraj dvema metroma debelo snežno odejo.

icon-expand Letos naj število potnikov v zaprtih žičniških napravah ne bi bilo omejeno, tudi gondole bodo tako lahko spet polno zasedene. FOTO: POP TV

“V zadnjih dneh, ko se spet začelo govoriti o snegu, je bilo sicer zanimanje nekoliko večje. Letošnji turistični boni so sicer nekoliko pripomogli, vendar je bil krog upravičencev tako širok, da za nas niso imeli takega učinka kot lanski za hotelirje, saj so se tisti lahko uporabili zgolj za nočitve,” dodaja. Slabša predprodaja v primerjavi s predkoronskimi sezonami Številke iz predprodaje niso razveselile niti odgovornih v Cerknem. “Predprodaja smučarskih kart je bila letos zanemarljiva, saj smo v pretekli sezoni podali covid garancijo in je v veliki večini prihajalo do zamenjave vozovnic. Je pa predprodaja za smučarske centre zelo pomembna, saj s tem pridobimo zagonska sredstva, ki so še kako potrebna za začetek sezone,” je za našo spletno stran pojasnil Jože Oplotnik. Tam naprav ta konec tedna sicer še ne bodo zagnali, smučarska sezona se bo pri njih začela predvidoma v sredini meseca. “Je pa seveda vse odvisno od ugodnih vremenskih razmer in nenazadnje epidemiološke slike, ukrepov vlade in NIJZ,” dodaja sogovornik.

icon-expand Ta konec tedna se odpirajo tudi Rogla, Kope in predvidoma Kranjska Gora. FOTO: Dreamstime

Malo bodo še počakali tudi na Mariborskem Pohorju. Otvoritev nove zimske sezone načrtujejo 10. decembra: “Če nam bo vreme naklonjeno in bomo lahko kakovostno uredili smučišča, pa jih bomo morda odprli že kak dan prej,” nam je pojasnil Miha Rubin iz Marproma, ki upravlja s tamkašnjo infrastrukturo. V predprodaji so kupcem izročili nekaj manj kot 1500 sezonskih vozovnic, kar je vseeno več kot v primerljivem času lani. Letos pa so ponudili tudi poseben paket dnevnih vozovnic, ki ga je moč kupiti z bonom 21, za kar po Rubinovih besedah beležijo dober interes. Gre za paket štirih dnevnih vozovnic v vrednosti 100 evrov oziroma treh otroških dnevnih vozovnic v vrednosti 50 evrov.

Naprave bodo zabrnele že v petek Na Voglu predprodajo zaključujejo šele z današnjim dnem, tako da končnih podatkov še nimajo: “Predprodaja je v primerjavi z lansko neprimerno višja, še vedno pa ne tako visoka kot v letih pred covidom,” pravi Sandra Fiorelli. Jih je pa sneg prijetno presenetil, tako da smučišče odpirajo že v petek. Obratovale bodo naprave do Orlovih glav, cena vozovnice pa bo enaka kot v predprodaji – 30 evrov. V petek bodo naprave zagnali tudi na Krvavcu, kjer so v lanski negotovi sezoni vseeno obratovali kar 123 dni. Letos imajo občutek, da je pri nakupu manj negotovosti, saj pravijo, da je predprodaja boljša od lanske, vseeno pa je v primerjavi s preteklimi sezonami občutno slabša. “Lahko pa rečemo, da se je 90 odstotkov imetnikov sezonskih vozovnic odločilo za koriščenje novega turističnega bona,” pojasnjuje Barbara Trebušak.

icon-expand Gorivo za teptalne stroje se je močno podražilo. FOTO: Dreamstime

Skrbijo jih enormno visoke cene energentov Na soboto ciljajo na Golteh. Tudi tam je predprodaja potekala do konca novembra: “Opaziti je bilo, da so smučarji bili predvsem v začetku predprodaje pri nakupu nekoliko bolj zadržani v primerjavi s preteklimi leti, kar je pričakovano, saj so se nakupne navade v zadnjih letih spremenile, tudi pri smučarjih so te kratkoročne,” ugotavlja Suzana Srdić. “Zato pa je bil prav zaključek predprodaje maratonski, vsi komaj čakajo, da ponovno stopijo na smuči, zgolj bolj previdni so pri nakupu in se zanj odločajo v zadnjem trenutku. Zagotovo je k uspešni predprodaji, sploh v zadnjih dneh, pripomoglo tudi sneženje, povečala se je predvsem prodaja dnevnih in urnih vozovnic,” dodaja.

icon-expand Snežni topovi zadnje dni brnijo dneve in noči, saj je pritisnil mraz. Smučišča hitijo z dodatnim zasneževanjem, tehnični sneg, ki se bo povezal z naravnim, pa bo ustvaril podlago, ki bo še dolgo držala. FOTO: Miro Majcen

Ob tem pa opozarja še na eno stvar, zaradi katere so zaskrbljeni upravljalci smučišč - na cene energentov, ki predstavljajo večji delež stroškov smučišča: “Te so enormne, višje tudi za več od 300 odstotkov,” izpostavlja. Tudi to je eden izmed razlogov, da so se cene vozovnic dvignile, letos so se smučarske vozovnice v povprečju podražile za pet do 10 odstotkov.