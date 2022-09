Začetek obnove dela primorske avtoceste: Dars zastojev ne pričakuje

V prvi fazi del, od danes do predvidoma 26. septembra, bodo zaprti uvozni krak priključka Divača proti Kopru, pripadajoči pospeševalni pas in del voznega pasu na tem območju. Nato bodo 26. septembra zaprli prehitevalni pas na celotnem odseku med Kozino in Divačo proti Ljubljani ter delno prehitevalni pas v smeri proti Kopru.

Predvidoma 3. oktobra bodo ves promet preusmerili na polovico avtoceste, to je smerno vozišče proti Ljubljani, kjer bo potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Kot napovedujejo pri Darsu, bodo dela zaključena v drugi polovici novembra.