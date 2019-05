Začetek obnovitvenih del na mariborski železniški postaji

Izvedli bodo tudi sanacijo vseh premostitvenih objektov in podpornih zidov, zamenjali električne vozne mreže in preuredili signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Na območju mariborske občine je predvidena tudi postavitev približno 2,4 kilometra protihrupne ograje.

Ta bodo obsegala nadgradnjo nekaterih obstoječih tirov, peronov in izgradnjo enega novega perona, predvidena pa je tudi ureditev in podaljšanje podhoda z izvedbo dvigal in tekočih stopnic, izvedba novih jeklenih nadstreškov ter ureditev fasade na prometnem uradu.

Zaradi gradbenih del so včeraj na mariborski železniški postaji zaprli tire 3, 4, 5 in 6. Kot so pojasnili na direkciji za infrastrukturo, pa so za čim manjše ovire pri potniškem in tovornem prometu v času izvajanja gradbenih del nadgradili tudi del postaje Maribor Tezno. Tovorni vlaki bodo lahko namreč lahko ustavili na omenjeni postaji oz. bodo od tukaj nadaljevali pot v smeri proti Šentilju in Avstriji brez ustavljanja na mariborski železniški postaji. Kar zadeva potniški promet, pa bo ta tekel tako, da bodo potnikom vedno na razpolago trije peroni, pretočnost in varovanje potnikov pa bodo med drugim zagotovili tudi s tem, da bo kar najmanj ovir za dostop na peron in z njega.

Omenjena gradbena dela bodo trajala predvidoma do konca julija 2019. Od takrat naprej do konca septembra pa bodo na železniški postaji potekala naslednja faza del – obnova tirov in kretnic ter gradnja podhoda proti vzhodnemu delu postaje oz. v smeri proti Melju.

Pogodbena vrednost del za nadgradnjo postaj Tezno, Maribor in odseka Maribor–Počehova je vredna približno 55,5 milijona evrov, izvajalci del pa so SŽ–ŽGP, Pomgrad, Kolektor Koling in GH Holding. Rok za izvedbo del je do 31. septembra 2020. Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.