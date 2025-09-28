Začetek oktobra bo nenavadno hladen

Nedeljsko popoldne bo na Primorskem sončno, tudi v notranjosti Slovenije se bo oblačnost trgala, piše Arso. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 22 stopinj Celzija.
Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več sonca bo na Primorskem. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle ali nizke oblačnosti.
Kot napoveduje naš hišni prognostnik Rok Nosan, nas bo v tem tednu preplavil za ta čas zelo hladen zrak. Na Kredarici bi se lahko ohladilo do minus 10 stopinj Celzija, kar bi bila najnižja temperatura prvega tedna oktobra v zadnjih 30 letih.
"Tudi po nižinah bo začetek meseca nenavadno hladen. Sprva sicer ne pričakujemo izrazito nizkih temperatur, saj bodo močnejše nočno ohlajanje zavirali okrepljen severovzhodni veter in oblaki, možne so tudi občasne manjše padavine. Ob koncu tedna, ko se bo ozračje umirilo, pa se lahko na mrazu izpostavljenih legah prvič to jesen pojavi slana," pravi Nosan.
V višjih legah se bo medtem od sobote naprej začelo ogrevati, z nekaj zamika bo otoplitev dosegla tudi nižine. Kako izrazita bo, pa še ni mogoče napovedati.
