Začetek oktobra bo nenavadno hladen

Ljubljana, 28. 09. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S. , R.N.
V začetku oktobra bo Slovenijo od severovzhoda preplavil za ta čas zelo hladen zrak. Po napovedih našega hišnega prognostika bo najbolj mrzlo predvidoma v četrtek in petek, ko se bo ledišče spustilo na dobrih 1000 metrov nadmorske višine.

Nedeljsko popoldne bo na Primorskem sončno, tudi v notranjosti Slovenije se bo oblačnost trgala, piše Arso. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 22 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več sonca bo na Primorskem. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle ali nizke oblačnosti.

Kot napoveduje naš hišni prognostnik Rok Nosan, nas bo v tem tednu preplavil za ta čas zelo hladen zrak. Na Kredarici bi se lahko ohladilo do minus 10 stopinj Celzija, kar bi bila najnižja temperatura prvega tedna oktobra v zadnjih 30 letih. 

Ob koncu tedna se lahko na mrazu izpostavljenih legah prvič to jesen pojavi slana.
Ob koncu tedna se lahko na mrazu izpostavljenih legah prvič to jesen pojavi slana. FOTO: Shutterstock

"Tudi po nižinah bo začetek meseca nenavadno hladen. Sprva sicer ne pričakujemo izrazito nizkih temperatur, saj bodo močnejše nočno ohlajanje zavirali okrepljen severovzhodni veter in oblaki, možne so tudi občasne manjše padavine. Ob koncu tedna, ko se bo ozračje umirilo, pa se lahko na mrazu izpostavljenih legah prvič to jesen pojavi slana," pravi Nosan. 

V višjih legah se bo medtem od sobote naprej začelo ogrevati, z nekaj zamika bo otoplitev dosegla tudi nižine. Kako izrazita bo, pa še ni mogoče napovedati. 

KOMENTARJI (20)

devlon
28. 09. 2025 14.46
+0
super, ni boljsga. bo sneg prej
ODGOVORI
1 1
duhccc
28. 09. 2025 14.38
+2
ITAK SAM UGIBAJO mislim za naprej vreme ratalo tako k ljudje neprivedlivo...
ODGOVORI
3 1
flojdi
28. 09. 2025 14.38
+1
GROZNO./imam sliko..čb..kako leto pred letom 1970..ko je 3.10 zjutraj bilo vse pobeljeno
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
28. 09. 2025 14.33
+3
Končno konec vročine
ODGOVORI
5 2
flojdi
28. 09. 2025 14.38
+1
???kere.mene je avgusta zeblo..
ODGOVORI
2 1
Artechh
28. 09. 2025 14.12
-3
Končno Konc dopustov? Prehle sem sedel na klopci nekje In sem slišal zraven kako so se pogovarjal da so vzeli kredit za dopust. Men je skor vslo spodi 😂😂😂
ODGOVORI
3 6
Slovenska pomlad
28. 09. 2025 14.07
+1
Kar se tiče vremena pa zaupam samo magistru znanosti Branku Grimsu...kar pa se medicine in svoboščin tiče pa samo predsedniku Trumpu,na katerega smo v SDS res ponosni.
ODGOVORI
6 5
mate08
28. 09. 2025 14.34
+3
Kar se tiče hergiske varnosti pa pernatemu golobu...njemu nebi dal zvezat niti zvezda-trikot stikala na trofaznem elektromotorju...k nima pojma kaj je faza in kaj ozemljitev!
ODGOVORI
3 0
Banion
28. 09. 2025 14.05
+3
smešno govoriti o nizkih temperaturah dokler ni prve slane in včasih smo jo doživeli konec septembra lai začetku oktobra.
ODGOVORI
4 1
piu
28. 09. 2025 14.04
+0
A bo Zoki zrihtu gretje v Lj?
ODGOVORI
3 3
Mr Nobady
28. 09. 2025 14.03
+0
Ja nič, vsak naj skuri par gum pa bo topleje..kdo je ZA?
ODGOVORI
2 2
Modridirka?22
28. 09. 2025 14.00
+0
Reke v Sloveniji bi bilo treba poglobiti. Če je v vroče, je prevroče. Če je mrzlo, je premrzlo. Če pada dež, ga je preveč dežja. Če ga ni, ga pa predolg ni. Saj nam ni nikol prov.
ODGOVORI
3 3
mario7
28. 09. 2025 13.48
-5
Kaj ni skozi govora o globalnem segrevanju?
ODGOVORI
7 12
Pajo_36
28. 09. 2025 13.54
+2
Globalno segrevanje pomeni ekstremno vreme ane. Živimo blizu reke Save, firma v kateri delam, je tudi blizu Save. Včasih ni nikoli poplavljala, oz. izredmno redko. sedaj pa samo, da dež pride, da so nalivi, ki so zelo zelo pogosto, se človek boji poplav. Tudi vročinski valovi, kratki ali dolgi recimo, koliko folka seveda umre samo zaradi tega v Evropi. Tega prej ni bilo, prav tako dvigovanje morske gladine, se pravi tudi toplejša morja, migracije živalskih vrst v dele morij, kjer niso prej bili nastanjeni.
ODGOVORI
7 5
Artechh
28. 09. 2025 14.09
+8
Za vec poplavljanja je tudi gradnja kriva, same ceste in strehe direkt v materino vodo in vodotple speljano. Včasih ko je bilo več zelenega se je voda akomolirala v zemlji in počasi odtekla. Sedaj pa sus vse na enkrat.
ODGOVORI
8 0
Justice4all
28. 09. 2025 14.49
Morska gladina se realno ne dviguje: samo za medije...Soline normalno delajo...v primeru minimanega dviga,bi proizvodnja soli zamrla...
ODGOVORI
0 0
