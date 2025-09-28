Začetek oktobra bo nenavadno hladen

Nedeljsko popoldne bo na Primorskem sončno, tudi v notranjosti Slovenije se bo oblačnost trgala, piše Arso. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 22 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več sonca bo na Primorskem. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle ali nizke oblačnosti.

Kot napoveduje naš hišni prognostnik Rok Nosan, nas bo v tem tednu preplavil za ta čas zelo hladen zrak. Na Kredarici bi se lahko ohladilo do minus 10 stopinj Celzija, kar bi bila najnižja temperatura prvega tedna oktobra v zadnjih 30 letih.