Začetek pasjih dni nam prinaša stopnjevanje vročine

Po nekaj dneh zmernih temperatur se v prihodnjih dneh v naše kraje vrača vročina. Vrhunec vročinskega vala bo v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah vzhodne Slovenije približale 35 stopinjam Celzija. Ker bo k nam dotekal vroč in suh zrak iznad severne Afrike, bo ob koncu tedna možnost za nastanek popoldanskih neviht tudi v hribih razmeroma majhna. Kljub temu pa razgled ne bo segal prav daleč, saj nas bo, tako kot je to v letošnjem poletju že stalnica, skupaj z višjimi temperaturami dosegla tudi večja količina puščavskega peska.

Jutri vstopamo v obdobje pasjih dni, ki bo trajalo do 23. avgusta. Čeprav je prvi pomislek ob njihovi omembi vročina, ni nujno, da je vedno tako. Ti dnevi namreč nimajo nič skupnega z našimi štirinožnimi prijatelji in njihovim prenašanjem visokih temperatur, temveč so poimenovani po zvezdi Sirij. Gre za najsvetlejšo zvezdo na nočnem nebu, ki jo zaradi lege v ozvezdju Velikega psa pogosto imenujemo kar pasja zvezda. Ta zvezda ob koncu julija začne vzhajati skupaj s soncem. Včasih so verjeli, da ravno to prinaša nesrečo in vročino v tem delu leta, od tudi izraza pasja vročina in pasji dnevi, ki bodo letos vsaj na začetku zares vroči.

icon-expand Prihodnji dnevi bodo spet bolj vroči. FOTO: Shutterstock

Po pestrem vremenskem dogajanju, ki nam ga je v preteklem tednu prineslo višinsko jedro hladnega zraka, je zahodni del Evrope že dosegla občutna otoplitev. Zelo vroče bo danes predvsem v Franciji in na Iberskem polotoku, kjer bodo temperature marsikje krepko presegale 30 stopinj Celzija, v Španiji se bo lokalno ogrelo tudi nad 40 stopinj Celzija. Ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna se bo vročinski val počasi pomikal proti vzhodu celine, tako da se bo po krajšem premoru tudi v naše kraje vrnila vročina. Pred novim stopnjevanjem vročine sta pred nami še dva zmerno topla dneva Četrtek bo v vzhodni, osrednji in južni Sloveniji sončen z le nekaj plitvimi kopastimi oblaki, drugod bo na nebu več sivine kot modrine. Popoldne bo predvsem na Koroškem in Gorenjskem nastalo nekaj neviht. Najtopleje bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo ob morju, drugod bodo temperature od 25 do 28 stopinj Celzija. Tudi petek bo v večjem delu Slovenije sončen. Več oblačnosti bo na severu države, kjer se bo lahko spet razvila kakšna ploha ali nevihta. Posamezne plohe bodo v krajih v bližini meje z Avstrijo možne že v dopoldanskih urah. Večjih temperaturnih sprememb v primerjavi z današnjim dnem ne bo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vročinski val se bo začel v soboto Ob koncu tedna bo vreme pri nas krojil jugozahodni veter, ki nam bo prinesel stopnjevanje vročine. Že v soboto bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj, v nedeljo pa bo še za stopinjo ali dve bolj vroče. Prevladovalo bo sončno vreme, popoldanske nevihte bodo tudi nad hribi prej izjema kot pravilo. Sončno in vroče poletno vreme bomo imeli tudi v ponedeljek, ki bo, kot vse kaže, tudi vrhunec vročinskega vala. Po nižinah vzhodne Slovenije bodo popoldanske temperature okoli 35 stopinj Celzija, drugod bo nekaj stopinj manj. Nevihte bodo v večjem delu Slovenije malo verjetne. Možnost zanje se bo spet povečala v torek, ko se nam bo od zahoda bližala oslabljena hladna fronta.

icon-expand Skupaj z višjimi temperaturami se nad Evropo širi večja količina puščavskega peska. Najvišje koncentracije lahko pri nas pričakujemo v nedeljo. FOTO: forecast.uoa.gr

Zaradi prehoda fronte in obrata vetra na severno smer bo sredina prihodnjega tedna temperaturno bolj znosna. V večjem delu Slovenije bo v sredo in četrtek malo nad 25 stopinj Celzija. Nato pa bo, kot vse kaže, vročina spet bolj pritisnila in zelo verjetno bomo lahko govorili že o četrtem letošnjem vročinskem valu.