Začetek počitnic: Česa se otroci najbolj veselijo?

Šolski zvonci so zazvonili še zadnjič, torbe so v kotu, učenci srečni, roko na srce pa tudi njihovi starši. Več kot 190.000 učencev in dijakov je prejelo spričevala in se za približno dva meseca podalo na zaslužene počitnice. Začetek počitnic pa ne pomeni zgolj prostega časa za otroke, temveč tudi organizacijski in finančni zalogaj za starše. V marsikateri občini je sicer na voljo subvencionirano ali celo brezplačno počitniško varstvo. Pa je nujno, da so otroci z aktivnostmi zaposleni cela dva meseca ali je dolgčas pravzaprav dober in koristen? Kje in koliko bodo letos sploh počitnikovali Slovenci?