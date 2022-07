Začetek počitnic na Bavarskem in v Italiji, pričakujte veliko gnečo na cestah

Promet se bo glede na dinamiko začetka počitnic v nemških deželah, na Nizozemskem in v Avstriji postopno povečeval tudi za vikende, so zapisali na spletni strani.

V letošnjem letu se je promet vrnil in tudi že presegel promet iz leta 2019, ugotavljajo. Povečalo se je tako število domačih voznikov kot tudi turistov, največji porast pa beležijo pri tovornih vozilih. Zaradi povečanega števila tujih voznikov se promet zgosti na gorenjski in primorski avtocesti.

Tujci se vozijo proti obali in Hrvaški tudi ob nedeljah in ponedeljkih, ne samo ob petkih ali sobotah. Prav tako se vračajo ob katerih koli dnevih, tudi ob petkih. Že več zaporednih petkov prihaja do zastojev na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani, opažajo.

Zaradi intervencij in gašenja požara so zaprte tudi nekatere ceste na Krasu, so še zapisali.