Začetek počitnic v Nemčiji, obnovitvena dela pri nas in še nevihte

V nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg so se začele poletne počitnice, kar bo še dodatno prispevalo k povečanemu prometu na slovenskih avtocestah – tako v smeri proti slovenski in hrvaški obali kot tudi proti notranjosti države, opozarjajo na Darsu. V prihodnjih dneh bodo stekla tudi obnovitvena dela na treh avtocestnih odsekih – na štajerski avtocesti med mejnim prehodom z Avstrijo in Šentiljem ter med Framom in Slovensko Bistrico in na dolenjski avtocesti med Trebnjim in Novim mestom. Na promet bo lahko vplivalo tudi vreme, saj bodo nastajale tudi močnejše nevihte.

Štajerska avtocesta

Od nedelje, 3. avgusta 2025, bo na odseku štajerske avtoceste A1 med Slovensko Bistrico in Framom v smeri proti Mariboru promet na dolžini približno 2,5 km potekal po dveh zoženih pasovih. Stekla bodo namreč pripravljalna dela za obsežnejšo rekonstrukcijo odseka Fram–Slovenska Bistrica, ki predstavlja nadaljevanje del iz leta 2024. Gre za obnovo 11,76 km smernih vozišč, v sklopu katere je predvidena tudi menjava viadukta Devina nad državno cesto proti Pragerskem. V smeri proti Ljubljani promet do zaključka letošnjih glavnih del na odseku Slovenske Konjice–Dramlje ne bo bistveno oviran (več informacij). V nedeljo med 3.00 in 10.00, bo na odseku štajerske avtoceste A1 med priključkoma Arja vas in Šentrupert v smeri proti Mariboru promet na dolžini nekaj sto metrov potekal po enem prometnem pasu zaradi sanacije asfaltnih površin (požarišč), ki so bile poškodovane v prometnih nesrečah. V nedeljo med 4.00 in 12.00, bo na odseku štajerske avtoceste A1 med priključkoma Vransko in Trojane v smeri proti Ljubljani promet na dolžini nekaj več kot 3 km potekal po enem prometnem pasu zaradi sanacije asfaltnih površin (požarišč), ki so bile poškodovane v prometnih nesrečah. V nedeljo med 8.00 in 13.00, bo na odseku štajerske avtoceste A1 med priključkoma Trojane in Blagovica v smeri proti Ljubljani promet na dveh odsekih, obeh na dolžini nekaj sto metrov, potekal po enem prometnem pasu zaradi sanacije asfaltnih površin (požarišč), ki so bile poškodovane v prometnih nesrečah.

V nedeljo med 9.00 in 15.00, bo na odseku štajerske avtoceste A1 med priključkoma Blagovica in Krtina v smeri proti Ljubljani promet na dolžini nekaj sto metrov potekal po enem prometnem pasu zaradi sanacije asfaltnih površin (požarišč), ki so bile poškodovane v prometnih nesrečah. V nedeljo bo na odseku štajerske avtoceste A1 med Šentiljem in Pesnico v sklopu pripravljalnih del za obsežnejšo obnovo viaduktov Šentilj promet v smeri proti Mariboru in proti Šentilju (Avstriji) potekal po enem prometnem pasu. Zaradi del za vzpostavitev začasnih prehodov prek sredine bosta na odseku med mejnim prehodom Šentilj in priključkom Šentilj zaprta prehitevalna pasova v obse smeri vožnje. Glavna gradbena dela bodo stekla predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Promet bo na približno enokilometrskem odseku do sredine novembra 2025 potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste, in sicer po treh zoženih prometnih pasovih: enem v smeri proti Mariboru ter dveh v smeri proti mejnemu prehodu Šentilj (več informacij). Na odseku štajerske avtoceste A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet na dolžini približno 9 km poteka po polovici avtoceste, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje (dvosmerni promet). Zaradi del je za ves promet zaprto smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani. Taka prometna ureditev bo veljala predvidoma do konca septembra 2025, dotlej bo v Slovenskih Konjicah zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani. Obsežna obnova odseka med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo sicer potekala v obdobju 2025–2026 (več informacij).

Primorska avtocesta

Na odseku primorske avtoceste A1 med Kozino in Črnim Kalom v smeri proti Kopru potekajo obsežnejša obnovitvena dela. Ta bodo potekala v več fazah vse do sredine novembra 2025, ob tem pa bodo vzpostavljene prilagojene prometne ureditve, ki bodo omogočale čim bolj nemoten potek prometa (več informacij). Predvidoma do 20. avgusta 2025 bo med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani ter proti Kopru promet potekal po dveh zoženih pasovih.

Dolenjska avtocesta

Na odseku dolenjske avtoceste A2 med Trebnjim in priključkom Novo mesto vzhod bodo do nedelje, 3. avgusta 2025, potekala pripravljalna dela za preplastitev vozišča. Zaradi tega bo promet v smeri proti Ljubljani občasno oviran. V času glavnih del, od ponedeljka, 4. avgusta 2025, bo promet urejen na enem smernem vozišču avtoceste, da bo v smeri proti Ljubljani vseskozi potekal po dveh pasovih, v smeri proti Obrežju oz. Hrvaški pa po enem pasu. Dela bodo predvidoma zaključena do konca oktobra 2025 (več informacij). Na odseku dolenjske avtoceste A2 med priključkoma Bič in Trebnje vzhod se zaključujejo obsežna obnovitvena dela. V zadnji fazi, ki bo potekala predvidoma do 15. avgusta 2025, bo promet ponovno stekel po obeh smernih voziščih avtoceste. Zaradi dokončanja del na območjih začasnih križnih prehodov bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo urejen po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer.

Ljubljana in okolica

Do 8. avgusta 2025 bosta na razcepu Zadobrova na kraku, ki z vzhodne ljubljanske obvoznice A1, iz smeri predora Golovec, vodi na severno ljubljansko obvoznico H3, v smeri proti Novim Jaršam, zaprta odstavni in vozni pas. Promet bo zaradi del potekal po prehitevalnem pasu. Hkrati bo za ves promet zaprt krak, ki s priključka Letališka cesta vodi na severno obvoznico proti Novim Jaršam. Na avtocestnem priključku Šentvid bosta predvidoma do 31. avgusta 2025 zaprta kraka, ki iz predora Šentvid vodita na Celovško cesto ter z nje (iz smeri Medvod) nazaj v predor. Medtem ko sta znova odprta kraka, ki vodita z gorenjske avtoceste na Celovško cesto ter z nje na gorenjsko avtocesto.

Gorenjska avtocesta

V torek, 5. avgusta 2025, med 5.00 in 15.00, bo na odseku gorenjske avtoceste A2 med priključkoma Brezje in Lesce v smeri proti Jesenicam promet potekal po enem prometnem pasu zaradi nakladanja daljšega kalupa za vetrnice. Na odseku gorenjske avtoceste A2 med cestninsko postajo Hrušica in predorom Karavanke bo predvidoma do konca septembra 2025 promet oviran zaradi del, ki so del projekta navezave novozgrajenega smernega vozišča avtoceste (620 metrov) na novo, vzhodno cev predora Karavanke. Obvestilo za izvajalce izrednih prevozov: V času navedene zapore bo predvidoma do konca septembra 2025 omogočen prevoz vozil, širših od 3,5 m, enkrat tedensko – vsako sredo zvečer: - smer Avstrija: med 22.00 in 23.00, - smer Slovenija: med 23.00 in 24.00. Za druge termine so potrebne posebne uskladitve. Prevozniki večjih dimenzij naj predhodno kontaktirajo vodjo Avtocestne baze Hrušica: marjan.levstek@dars.si, 041 690 934 (storitev bo v teh primerih zaračunana). Če prevoz ni pravočasno najavljen, prilagoditev zapore ne bo možna, s čimer tudi prevoz vozil, širših od 3,5 m, ne bo dovoljen.

Vipavska hitra cesta

Na hitri cesti H4 Razdrto–Vipava v smeri proti Novi Gorici je zaprt vozni pas na dolžini približno 5 km. Promet tako poteka samo po prehitevalnem pasu zaradi del; obsežnejša obnova hitre ceste med Nanosom in Vipavo vključuje izvedbo dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev in obnovo vozišča, izvedbo dodatne pilotne stene ter prestavitev ležišča viadukta Rebernice v izhodiščno lego. Dela bodo potekala v obdobju 2025–2026 (več informacij).

Obalna hitra cesta

Do konca septembra 2025 bo na obalni hitri cesti H6 na priključku Koper center (Slavček) zaprt uvoz proti Izoli. Zapora je namenjena povečanju pretočnosti na hitri cesti H5, v Kopru in na glavni cesti G1-11 v času turistične sezone.

