Začetek poletnih počitnic: šolske klopi bodo samevale do septembra

Za počitnice, polne doživetij, so poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji.

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje tako tradicionalno organizira letovanje v Zambratiji in jezikovne tabore v Kranjski Gori z bogatim športnim in ustvarjalnim programom. Počitnice organizirajo tudi v Bohinju s taborjenjem v že postavljenih šotorih s posteljami. Najstnike pa bodo popeljali še na Bavarsko, kjer se bodo lahko zabavali v zabaviščnem parku.

Da bo počitniškega dolgčasa čim manj, bodo tudi v ljubljanskem zavodu Mladi zmaji poskrbeli za pester program. Med drugim bodo obiskali vodni park na Hrvaškem, se podali na zipline v Planici in se osvežili v jezeru Jasna.

Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju s partnerji organizira poletne raziskovalne tabore in ustvarjalne poletne šole iz naravoslovja in tehnike. V različnih mestih ter na nekaterih fakultetah se bo odvilo kar 21 različnih mladinskih raziskovalnih taborov, delavnic in ustvarjalnih poletnih šol z različnih področij.