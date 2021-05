Začetek ponovnega sojenja Janši zaradi razžalitve novinark

Celjsko višje sodišče je namreč leta 2019 razveljavilo sodbo okrožnega sodišča, ki je Janšo zaradi razžalitve obsodilo na pogojno zaporno kazen, in jo vrnilo v novo sojenje.

Celjsko okrožno sodišče je Janšo sicer v prvem postopku zaradi razžalitve novinark Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Naložilo mu je tudi plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark. Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi odškodninsko.

Višje sodišče je to storilo, ker je nadomestno sodnico porotnico na prvostopenjski obravnavi imenovala nepooblaščena oseba, še preden je bila prvotna porotnica razrešena. Novo sojenje na sodišču prve stopnje mora po sklepu višjega sodišča potekati pred popolnoma spremenjenim senatom.

Janša je na prvem sojenju leta 2018 pojasnjeval vsebino tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.".

Kot je takrat dejal v zagovoru, s tvitom ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo, novinarki pa sta vztrajali, da je bil poniževalen in žaljiv do njiju kot žensk in novinark.