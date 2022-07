Začetek poslanskih počitnic

Še pred odhodom na poletni oddih so poslanci v minulem tednu pretresali več zakonodajnih predlogov, ki so jih stranke aktualne koalicije kot prioritetne navajale že v času volilne kampanje pred letošnjimi državnozborskimi volitvami. Koaliciji je tako za zdaj skozi parlamentarno sito uspelo spraviti zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu, zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga vložili v Inštitutu 8. marec, pa tudi vladno novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Dogajanje na parlamentarnem političnem parketu je sicer v zadnjih mesecih zaznamovalo konstituiranje novega sklica DZ, prve poteze nove koalicije, ki so jo po aprilskih parlamentarnih volitvah sestavile Gibanje Svoboda, SD in Levica, ter manevri opozicije, ki je takoj po potrditvi poslanskih mandatov na ustanovni seji DZ v parlamentarni postopek vložila več deset zakonodajnih predlogov, v parlament je romalo tudi več referendumskih pobud.