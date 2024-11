Začetek prazničnega dogajanja: v Ljubljani prižgali lučke

V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena pa bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. V Ljubljani je letos devet okrašenih smrek. Osrednja smreka na Prešernovem trgu je visoka 21 metrov, okrašena pa je s približno osmimi kilometri luči, prazničnimi liki in bliskavicami. Meščani so letos zanjo izbrali ime Anita, po pokojni humanitarki Aniti Ogulin.

Mesto bo razsvetljevalo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 850 svetlobnih skulptur, ki so postavljene drugam kot v preteklih letih. Le roj meteoritov je tradicionalno ostal nad Slovensko cesto, je pa tudi ta nekoliko razširjen in dopolnjen s t. i. kozmičnimi popotniki. Stušek je poudarila, da so nove skulpture v veliki meri izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk.

Okoli 17.15 so na Prešernovem trgu zasijale praznične luči, še pred tem pa je nastopila otroška pevska skupina Waldorfske osnovne šole. Odprl se je tudi praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo.

Brezplačen avtobus

Vožnja z ljubljanskimi mestnimi avtobusi je danes zaradi prižiga prazničnih lučk po 16. uri brezplačna. Vožnja z avtobusi bo brezplačna tudi med 26. decembrom in 2. januarjem vsak dan po 17. uri.

Avtobusi bodo v coni 1 brezplačni tudi v zadnjih dneh decembra. Na vseh najbolj obremenjenih linijah, to so 1, 6, 9 in 11, pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem po 17. uri vozili tudi dodatni avtobusi. "To je čas praznovanj, čas številnih dogodkov v mestu, koncertov. Vse obiskovalce pa bi povabili, da se čim bolj, kolikor je le mogoče, odločajo za potovanje z avtobusi," je povedal namestnik direktorja javnega podjetja LPP Rok Vihar.

V času, ko bodo vozili brezplačni avtobusi, bo brezplačno tudi parkiranje na vseh parkiriščih P+R. V zadnjih dneh decembra bodo podaljšali tudi obratovanje nočnih linij, ki bodo vozile še uro po polnoči, in dodali nočno linijo N9, ki bo peljala v smeri P+R Barje. Na silvestrovo pa bodo kot v preteklih letih vsi avtobusi vozili vso noč.

V LPP ob tem prosijo, naj se kljub brezplačnim vožnjam vsi potniki ob vstopu na avtobus validirajo. "Ne glede na to, kakšen nosilec uporabljate za zapis vozovnice, ali so to kartica Urbana, aplikacija ali brezstične plačilne kartice, vas prosimo, da ob vstopu v vozilo to kartico ali medij prislonite na validator in vožnjo zabeležite," je povedal Vihar.