Začetek priprave državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever

Zaradi preobremenjenosti cestnega omrežja v severnem delu Kranja v prometnih konicah nastajajo dolgi zastoji. V preteklosti so bile izdelane različne študije, ki so parcialno obravnavale ukrepe za izboljšanje prometnih razmer. Zaradi potrebe po celostnem načinu iskanja rešitve za prometno problematiko na severnem in vzhodnem območju kranjske mestne občine je nato Družba za avtoceste v RS naročila izdelavo celovite prometne študije.

Iz rezultatov študije izhaja, da je avtocestni priključek Kranj sever izvedljiv in upravičen s tehničnega, varnostnega in ekonomskega vidika. Z novim priključkom bi namreč razbremenili preobremenjen priključek Kranj vzhod ter povečali prometno varnost na avtocesti in na navezovalnih cestah na severnem in vzhodnem območju Kranja.