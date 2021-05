Začetek samotestiranja dijakov: odziv na nekaterih šolah zelo slab

Številka je namreč že zdaj bistveno višja kot ob prvih napovedih samotestiranja. In kaj je najpogostejši razlog, da srednješolci testov vseeno ne prevzamejo? "Mislim, da je v tem trenutku najpogosteje izpostavljeno dejstvo, da ti testi ne bodo zanesljivi," odgovarja Trusevič. Vseeno vse vrstnike na svoji in drugih šolah poziva, naj se vendarle odločijo za teste. Šola na daljavo je namreč že tako trajala predolgo. "Glavni namen tega samotestiranja je v tem, da nekako preprečimo te karantene," še pove.

Samotestiranje je res preprosto in hitro, poleg tega s tem zaščitim sebe in druge, pravi dijak drugega letnika bežigrajske gimnazije Simon Trusevič . Tega se očitno zaveda tudi vedno več njegovih sošolcev, saj je v petek pakete prevzelo 17 od skupno 30 dijakov. "To je več kot polovica, ampak mislim, da bo s časom ta delež naraščal," še razlaga.

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad teste prevzelo le 19 dijakov

A očitno to nekaterih ne prepriča – na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad je teste namreč prevzelo le 19 dijakov. In to od kar 1050 vpisanih, pri čemer jih je trenutno okoli 150 na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih. Zato ravnateljica poziva, naj po teste pridejo vsaj zaključni letniki. "Da se pred izpiti prepričajo, da so zdravi, ne glede na slabo počutje zaradi treme ter stresa pred maturo in zaključevanjem letnika," pojasnjuje Al Mansurjeva.