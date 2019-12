Začetek smučarske sezone: žičničarji si pomagajo s snežnimi topovi

Smučarska sezona je uradno odprta. Žičnice so že zagnali na Krvavcu, Kopah in v Kranjski Gori, sledile pa jim bodo tudi žičnice na Kaninu, Golteh in Rogli. Snega marsikje še ni, zato si žičničarji, kolikor dopuščajo temperature, pomagajo s snežnimi topovi. Prvi smučarji so navdušeni, upravljavci pa, kljub nizki količini snega, upajo na še eno rekordno sezono.