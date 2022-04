Začetek sojenja Abramovu za domnevni umor nekdanjega dekleta

V začetku marca so narok preklicali zaradi zamenjave odvetnika, a sojenje za domnevni umor nekdanjega dekleta zdaj le pričelo. Sebastien Abramov, ki je v priporu v Celju, trdi, da je takrat 24-letno dekle v hiši njenih staršev ustrelil po nesreči. Puška naj bi se mu namreč sprožila med njenim čiščenjem.

Policijska preiskava dogodka je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.