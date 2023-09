Začetek sojenja humanitarki, ki naj bi kradla dobrodelno zbran denar

Tožilstvo Nataši Sokolov, ki se je prej pisala Švikart, po poročanju Slovenskih novic očita, da v obdobju najmanj od septembra 2016 do oktobra 2019 kot zastopnica Društva Maus pri zastopanju premoženjske koristi kakšne osebe zavestno ni izpolnila svoje obveznosti delati v njeno korist in je sebi in drugim pridobila premoženjsko korist.

Obtoženka naj bi si med drugim tudi izplačala nekaj več kot 30.000 evrov osebnega dohodka in si iz društva izposodila najmanj 10.000 evrov. Po prepričanju tožilstva je tudi drugim pridobila premoženjsko korist v višini najmanj 41.000 evrov, na primer za izplačilo dohodka sodelavki in za plačilo stroškov prostovoljcem, ki so zbirali denar za društvo.

50-letna Nataša Sokolov, prej Švikart, je vse očitke zavrnila, predvsem to, da je sebi in drugim pridobila protipravno premoženjsko korist. Glede izposojenih 10.000 evrov je zatrdila, da jih je društvu vrnila. Prav tako je zagotovila, da so bila vsa zbrana sredstva vedno nakazana na tekoči račun društva. Zatrdila je, da so bili starši otrok pred zbiranjem sredstev zanje seznanjeni, da se bo 10 odstotkov zbranih sredstev namenilo delovanju društva oziroma za izplačilo plač in pokritje stroškov prostovoljcem, še navajajo Slovenske novice.

Policisti so jo začeli preiskovati leta 2020 po razkritju, da naj bi si prisvojila del zbranega denarja za operacijo in rehabilitacijo dečka Gala v ZDA. V preiskavi so ugotovili, da je v več primerih prišlo do nepravilnosti pri delitvi zbranih sredstev. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi si s svojimi ravnanji pridobila več kot 100.000 evrov premoženjske koristi.