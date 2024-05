Začetek sojenja materi otroka, ki je umrl v razgretem vozilu

Po oceni tožilca je bil otrok več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem sedežu. Posledično je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca in je otrok umrl.

Jeseničnik je danes ponovno prebral obtožnico, v kateri materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja, kar pomeni povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Po njegovih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Tožilec je dejal, da je otrok očitno droge tudi deloma zaužil, saj so bile na dan njegove smrti v njegovi krvi najdene sledi metadona in še ene prepovedane sintetične droge. Dodal je tudi, da je otrok imel zanemarjeno zobovje in je bil ogrožen njegov zdrav razvoj.

Po pogovoru z zagovorniki in tožilcem se je predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin odločila, da se bo sojenje namesto sprva napovedanega 27. junija z zaslišanjem več različnih izvedencev nadaljevalo predvidoma 5. julija, ko naj bi zaslišali več različnih prič.

Otrok naj bi bil v vozilu najmanj dve uri

Še ne dve leti star deček je 20. junija lani umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Neuradno naj bi bil otrok v vozilu najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Svetega Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka.

V preteklosti je Policija mamo in njenega partnerja že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Obema osumljencema je celjska policija odvzela telesne tekočine zaradi preverjanja, ali sta bila med dogodkom pod vplivom prepovedanih drog. Za povzročitev smrti iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen od pol leta do petih let, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa do treh let zapora.