Začetek sojenja: Snežič toži novinarje, očita jim razžalitev

Po besedah odvetnika Emila Zakonjška, ki zastopa novinarja Primoža Cirmana, se bodo toženi Cirman, novinar Tomaž Modic in nekdanja novinarka Vesna Vuković o očitkih izrekli do konca obravnave. Ob tem dvomi, da bodo priznali očitana dejanja, saj so vložili ugovore v vseh zadevah.

Zadev je namreč več, kot je povedal zastopnik tožnika Goran Janžekovič, je zoper trojico vloženih 12 ali 13 postopkov, od tega štirje glede kaznivega dejanja razžalitve in žaljive obdolžitve na račun Snežiča. Zakonjšek meni, da so ti očitki neutemeljeni, a se bo to razčistilo v postopku. Je pa prepričan, da veliko število tožb za delo novinarja pomeni omejevanje svobode obveščanja in način, kako doseči, da se o nekaterih zadevah ne bi pisalo.

Janžekoviču se s stališča novinarja to zdi razumljivo, poudaril pa je, da lahko Snežič samo z zasebnimi tožbami reagira na po njegovih trditvah neresnično in nepravilno pisanje teh istih avtorjev.

Janžekovič je v sodni postopek vložil več dokumentov, ki po njegovih navedbah dokazujejo Snežičevo nekaznovanost in njegov vpis v razvid lobistov pri Komisiji za preprečevanje korupcije. Trojica odvetnikov novinarjev pa je predložila vrsto medijskih člankov in predlagala zaslišanje bosanskega novinarja Avda Avdića.