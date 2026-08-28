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Začetek šolskega leta: september je med najbolj tveganimi obdobji za nezgode otrok in mladih

Ljubljana, 28. 08. 2026 12.24 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Čeprav večina otroških nezgod nima hujših posledic, pa lahko resnejše poškodbe pomembno posežejo v življenje družine, zato je poleg preventive pomembna tudi ustrezna zaščita.

Najbolj izpostavljeni so otroci med 10. in 14. letom starosti, pogosteje se poškodujejo dečki.

Začetek novega šolskega leta prinaša nove izzive, aktivnosti in večjo samostojnost otrok, hkrati pa tudi večjo izpostavljenost različnim tveganjem. Podatki Zavarovalnice Triglav kažejo, da je september takoj za junijem mesec z največ prijavljenimi nezgodami otrok in mladostnikov. Po vrnitvi v šolske klopi se otroci ponovno vključijo v športne, obšolske in druge dejavnosti, pri katerih se poveča tudi možnost poškodb. Čeprav večina otroških nezgod nima hujših posledic, pa lahko resnejše poškodbe pomembno posežejo v življenje družine, zato je poleg preventive pomembna tudi ustrezna zaščita za primer nezgode.

V zadnjih petih letih so otroci in mladi utrpeli več kot 14.000 nezgod, med najbolj izpostavljenimi pa so otroci med 10. in 14. letom starosti. Najpogostejše so poškodbe pri športnih dejavnostih, med igro in na poti v šolo ali domov, število športnih nezgod pa se v zadnjih letih viša.

Čeprav večina otroških nezgod nima hujših posledic, pa lahko resnejše poškodbe pomembno posežejo v življenje družine, zato je poleg preventive pomembna tudi ustrezna zaščita.
Čeprav večina otroških nezgod nima hujših posledic, pa lahko resnejše poškodbe pomembno posežejo v življenje družine, zato je poleg preventive pomembna tudi ustrezna zaščita.
FOTO: Arhiv ponudnika

Večina nezgod pusti le kratkotrajne posledice, nekatere pa pomembno zaznamujejo življenje

"Otroštvo je obdobje raziskovanja, gibanja in novih izkušenj, zato se poškodbam ni mogoče v celoti izogniti. Večina jih je blažjih, vendar statistika vsako leto pokaže tudi primere težjih poškodb, ki otroku in njegovi družini za daljši čas spremenijo vsakdan. Ob začetku šolskega leta je zato pomembno, da poleg preventive razmišljamo tudi o tem, kako otrokom zagotoviti čim bolj varno okolje in podporo v primeru nepredvidenih dogodkov," poudarja Mila Markovska, direktorica službe za razvoj osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav.

Več kot polovico vseh otroških nezgod po podatkih Zavarovalnice Triglav predstavljajo zlomi. Skupaj z zvini, izpahi in poškodbami glave predstavljajo približno 95 odstotkov vseh primerov. Največ poškodb nastane zaradi padcev, zdrsov in drugih podobnih dogodkov, sledijo udarci ob predmete ali s predmeti.

Fantje se poškodujejo pogosteje

Analiza škodnih dogodkov največje slovenske zavarovalnice kaže zanimivo razliko med spoloma. Fantje utrpijo približno 80 odstotkov več nezgod kot dekleta, kar je povezano predvsem z njihovo večjo izpostavljenostjo tveganju pri igri, športu in drugih dejavnostih.

"Ko govorimo o varnosti otrok, ne smemo izhajati iz stereotipov, da so tveganjem izpostavljeni predvsem fantje. Čeprav se poškodujejo pogosteje, podatki kažejo, da preventiva in ozaveščanje ostajata pomembna za vse otroke, ne glede na starost ali spol," pojasnjuje Markovska.

Kuža Pazi bo skrbel za to, da bodo šolarji tudi letos varno prečkali cesto pred več kot 40 šolami po vsej Sloveniji.
Kuža Pazi bo skrbel za to, da bodo šolarji tudi letos varno prečkali cesto pred več kot 40 šolami po vsej Sloveniji.
FOTO: Arhiv ponudnika

Previdnost pri novih oblikah mobilnosti

Posebno pozornost velja nameniti tudi varni uporabi skirojev in drugih mikromobilnih prevoznih sredstev. V zadnjih letih strokovnjaki zaznavajo porast nezgod, povezanih z njihovo uporabo. Najpogosteje prihaja do poškodb rok, podlahtnic in zapestij, med poškodbami pa prevladujejo zlomi, zato v Zavarovalnici Triglav skupaj s partnerji posebno pozornost namenjajo ozaveščanju o varni uporabi urbane mobilnosti.

Nezgoda ne prizadene le otroka, temveč tudi družino

Čeprav vseh nezgod ni mogoče preprečiti, lahko družine s pravočasnim razmislekom o možnih posledicah zmanjšajo njihovo breme. Težje poškodbe pogosto prinesejo dolgotrajno zdravljenje, rehabilitacijo, odsotnost staršev z dela ter dodatne stroške, na katere družina ni pripravljena.

"Najpomembneje je, da se lahko starši ob morebitni resni nezgodi v celoti posvetijo otroku in njegovemu okrevanju. Zato je pomembno, da se o tveganjih in njihovih posledicah pogovarjamo pravočasno, ne šele takrat, ko do nezgode že pride," zaključi direktorica službe za razvoj osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav.

Tako kot že zadnjih 40 let bodo tudi letos v Zavarovalnici Triglav prvošolčkom razdelili več kot 20 tisoč rumenih rutic.
Tako kot že zadnjih 40 let bodo tudi letos v Zavarovalnici Triglav prvošolčkom razdelili več kot 20 tisoč rumenih rutic.
FOTO: Arhiv ponudnika

Finančna varnost tudi v primeru najtežjih poškodb

Ob začetku novega šolskega leta starši vse pogosteje iščejo rešitve, ki poleg vsakodnevne preventive zagotavljajo tudi ustrezno finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov. Prenovljeno Nezgodno zavarovanje otrok in mladih Zavarovalnice Triglav zato v ospredje postavlja zaščito pred posledicami najtežjih poškodb (izplačilo ob 100-odstotni stopnji težjih poškodb v Comfort paketu znaša 1.000.000 EUR), hkrati pa omogoča prilagodljivo izbiro kritij glede na potrebe posameznega otroka. Posebnost paketa Comfort je tudi program Moj življenjski slog, ki družine spodbuja k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu ter jim s strokovnimi vsebinami, digitalnimi orodji in DNK analizo pomaga graditi zdrave navade za prihodnost. Tako nezgodno zavarovanje ni le pomoč ob nezgodi, temveč tudi podpora družini pri skrbi za otrokovo zdravje, razvoj in varnejšo prihodnost.

Kuža Pazi in več kot 20 tisoč rumenih rutic

Ker je preventiva še vedno najučinkovitejša zaščita pred nezgodami, bo Zavarovalnica Triglav tudi letos prvi šolski dan v več kot 40 šolah po Sloveniji z aktivnostmi Kuža Pazija sodelovala pri ozaveščanju najmlajših o varni poti v šolo. Otroci bodo skozi igro, pogovor in praktične nasvete spoznavali osnovna pravila varnega vedenja v prometu, s čimer želijo v največji slovenski zavarovalnici prispevati k večji varnosti otrok ob začetku novega šolskega leta. Tako kot že zadnjih 40 let bodo tudi letos prvošolčkom razdelili več kot 20 tisoč rumenih rutic.

Bi radi izvedeli še več, o tem, kako se ustrezno pripraviti na novo šolsko leto in poskrbeti za varnost svojih otrok?

 

Preverite na spodnjih povezavah: 

https://vsebovredu.triglav.si/druzina/kaj-narediti-ko-otrok-noce-trenirati, https://vsebovredu.triglav.si/druzina/nasveti-za-zacetek-solskega-leta, https://vsebovredu.triglav.si/druzina/kuhanje-z-otroki

 

Ob sklenitvi ali obnovi nezgodnega zavarovanja otrok in mladih do 31. 10. 2026 lahko zavarovalci sodelujejo v poletni nagradni igri. Glavna nagrada je petdnevno družinsko potovanje v Pariz z obiskom Disneylanda.

 

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav.

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