Začetek sončen, nato poslabšanje: največ padavin v sredo

Danes bo po razkroju jutranje megle večinoma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti v popoldanskem času, so zapisali na Arsu. Popoldne bo počasi spet naraščala visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bo predvsem na vzhodu še večinoma jasno, drugod delno jasno. Čez dan se bo z zahoda postopoma pooblačilo. Pozno popoldne in proti večeru se bodo na jugozahodu začele pojavljati prve padavine, večinoma plohe in nevihte. Te se bodo v noči na sredo širile nad večji del Slovenije in se tudi okrepile.

Sreda bo deževen dan s pogostimi padavinami in nevihtami. Predvsem na zahodu bodo možni tudi krajevno močnejši in dolgotrajni nalivi.