Začetek sončen, nato poslabšanje: največ padavin v sredo

Ljubljana, 08. 09. 2025 10.35

M.S.
Po sončnem ponedeljku se bo vreme sredi tedna poslabšalo. V sredo bodo celotno državo zajele padavine, predvsem na zahodu bodo možni krajevno močnejši in dolgotrajni nalivi.

Danes bo po razkroju jutranje megle večinoma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti v popoldanskem času, so zapisali na Arsu. Popoldne bo počasi spet naraščala visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bo predvsem na vzhodu še večinoma jasno, drugod delno jasno. Čez dan se bo z zahoda postopoma pooblačilo. Pozno popoldne in proti večeru se bodo na jugozahodu začele pojavljati prve padavine, večinoma plohe in nevihte. Te se bodo v noči na sredo širile nad večji del Slovenije in se tudi okrepile.

Sreda bo deževen dan s pogostimi padavinami in nevihtami. Predvsem na zahodu bodo možni tudi krajevno močnejši in dolgotrajni nalivi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Padavine bodo v četrtek postopoma slabele, marsikje tudi ponehale. "V celotnem padavinskem obdobju lahko pričakujemo na zahodu od 40 do 80 mm, na vzhodu pa od 20 do 40 mm dežja," napovedujejo na Arsu. 

V petek kaže na suho in stabilno vreme z jutranjo meglo, v soboto in nedeljo pa se možnost krajevnih padavin spet nekoliko poveča.

Popoldanske temperature bodo ves teden večinoma med 20 in 25 stopinj. 

