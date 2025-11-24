Svetli način
Slovenija

Začetek tedna bo deževen, nato prihaja nova hladna fronta

Ljubljana, 24. 11. 2025 11.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Po sončni nedelji se že od jutra predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije pojavljajo padavine. Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo, v noči na sredo pa nas bo prešla nova hladna fronta, napovedujejo na Arsu.

Sončno nedeljo so številni izkoristili za izlet v naravo in na sneg.
Sončno nedeljo so številni izkoristili za izlet v naravo in na sneg. FOTO: Bobo

Ponoči je zapihal jugozahodni veter, ki je prinesel tudi padavine. "Te se bodo čez dan okrepile in širile tudi v notranjost Slovenije, medtem ko bo skrajni severovzhod danes še ostal suh. Tam se bo krepil veter južnih smeri. Meja sneženja se bo dvignila na nadmorsko višino med 1200 in 1600 m. Najvišja dnevna temperatura bo od 2 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija," napovedujejo na Arsu.

Napoved količine padavin
Napoved količine padavin FOTO: Arso
Danes in jutri pričakujemo glavnino padavin na zahodu, kjer bo v dobrih 24 urah večinoma padlo od 40 do 60 mm padavin, krajevno lahko tudi več. Najmanj dežja bo na skrajnem severovzhodu. - Agencija za okolje

Tekom noči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. "V zahodni in južni Sloveniji bo lahko tudi obilneje deževalo. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal okrepljen jugo."

Deževalo bo tudi v torek zjutraj, a bodo padavine čez dan od zahoda postopoma slabele. "Jutranja temperatura bo od 4 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišja dnevna od 6 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija," napovedujejo na Arsu.

V noči na sredo prihaja hladna fronta

V drugi polovici tedna pa nas bo od severa prešla hladna fronta s padavinami. "Ponekod na vzhodu bo ob tem zapihal veter severnih smeri, ob morju burja. Meja sneženja se bo spuščala, a nižin predvidoma ne bo dosegla," o morebitni novi snežni pošiljki pišejo na Arsu.

V četrtek kaže na delno jasno in hladnejše vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

