Začetek tedna bo deževen, nato prihaja nova hladna fronta

Ponoči je zapihal jugozahodni veter, ki je prinesel tudi padavine. "Te se bodo čez dan okrepile in širile tudi v notranjost Slovenije, medtem ko bo skrajni severovzhod danes še ostal suh. Tam se bo krepil veter južnih smeri. Meja sneženja se bo dvignila na nadmorsko višino med 1200 in 1600 m. Najvišja dnevna temperatura bo od 2 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija," napovedujejo na Arsu.
Tekom noči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. "V zahodni in južni Sloveniji bo lahko tudi obilneje deževalo. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal okrepljen jugo."
Deževalo bo tudi v torek zjutraj, a bodo padavine čez dan od zahoda postopoma slabele. "Jutranja temperatura bo od 4 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišja dnevna od 6 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija," napovedujejo na Arsu.
V noči na sredo prihaja hladna fronta
V drugi polovici tedna pa nas bo od severa prešla hladna fronta s padavinami. "Ponekod na vzhodu bo ob tem zapihal veter severnih smeri, ob morju burja. Meja sneženja se bo spuščala, a nižin predvidoma ne bo dosegla," o morebitni novi snežni pošiljki pišejo na Arsu.
V četrtek kaže na delno jasno in hladnejše vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.
