Začetek tedna bo še sončen, v torek se bo meja sneženja spuščala

Proti večeru bo še nastala kakšna ploha, zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 0 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva še deloma sončno. Popoldne bo oblačnost naraščala, padavine bodo od severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.