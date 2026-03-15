Začetek tedna bo še sončen, v torek se bo meja sneženja spuščala

Proti večeru bo še nastala kakšna ploha, zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 0 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.
V ponedeljek bo sprva še deloma sončno. Popoldne bo oblačnost naraščala, padavine bodo od severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.
Meja sneženja se bo spustila
V noči na torek se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, v južni Sloveniji pa ob močnejših padavinah lahko še nekoliko niže. Od ponedeljka zvečer do torka zjutraj je Arso za jugozahod države zaradi vetra izdal rumeno opozorilo.
V torek se bo delno razjasnilo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe, hladneje bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.
V sredo bo sprva precej oblačno, možne bodo rahle padavine. Popoldne pa se bo postopno delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Arso je za sredo za območje celotne države izdral rumeno opozorilo zaradi vetra.
