Slovenija

Začetek tedna bo še sončen, v torek se bo meja sneženja spuščala

Ljubljana, 15. 03. 2026 16.39 pred 1 uro 1 min branja 29

Avtor:
N.L. STA
Pomladni sneg

V začetku novega tedna kaže na vremenski preobrat. V ponedeljek bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bo oblačnost naraščala in padavine bodo od severa postopno zajele vso Slovenijo. V noči na torek se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, v južni Sloveniji lahko še nekoliko niže.

Temperature po državi ob 13. uri.
FOTO: Arso MeteoinfoSlovenija

Proti večeru bo še nastala kakšna ploha, zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 0 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva še deloma sončno. Popoldne bo oblačnost naraščala, padavine bodo od severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Meja sneženja se bo spustila

V noči na torek se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, v južni Sloveniji pa ob močnejših padavinah lahko še nekoliko niže. Od ponedeljka zvečer do torka zjutraj je Arso za jugozahod države zaradi vetra izdal rumeno opozorilo.

V torek se bo delno razjasnilo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe, hladneje bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. 

V sredo bo sprva precej oblačno, možne bodo rahle padavine. Popoldne pa se bo postopno delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Arso je za sredo za območje celotne države izdral rumeno opozorilo zaradi vetra. 

Prvič na volitve: srednješolci med skrbmi, ambicijami in upanjem

ZIPPO
15. 03. 2026 17.49
Japonce je ustavila atomska bomba.KDO ali KAJ bo zaustavil Trumpa?
Covid 19
15. 03. 2026 17.49
Pejte v rit,če mislite,da bomo komentirali vreme in to kako se gonijo sosedove mačke.Kdor bi rad resnejše teme,naj gre na RTV.
JanezNovak13
15. 03. 2026 17.34
Kakšen sneg neki. Po zakonu ga od danes ne sme biti. Pika.
mojcd
15. 03. 2026 17.27
Bla bla bla bla
PoldeVeliki
15. 03. 2026 17.17
Golobizmu je treba rečti NE drugače se bodo nad Slčovneijo zgrinjali sami črni oblaki in korupcijsko kozmični dež.
Rožle Patriot
15. 03. 2026 17.44
Še en mandat in nas definitivno čaka še potres ... !!!
Sixten Malmerfelt
15. 03. 2026 17.16
Sfejča, res si se razpisal!
Rožle Patriot
15. 03. 2026 17.10
Medijski pogrom proti analitiku, ki je potrdil verodostojnost prisluhov globoki državi --- Pa zakaj lewaki sami ne povprašate UI, če Niko Gamulin res zavaja s svojo analizo posnetkov ... !!?? -- Upam, da za lewake ne bo tudi UI, v tem primeru velika podpornica SDS ... !!!?? ************** Rezultati ENF analize Neodvisne analize omrežne frekvence (ENF - Electric Network Frequency), ki jih je izvedel raziskovalec Niko Gamulin, ne potrjujejo trditev o uporabi umetne inteligence ali načrtni montaži za potvarjanje vsebine: • Neprekinjenost posnetka: Analiza signala omrežne frekvence (v tem primeru harmonika pri 100 Hz s SNR 3.6) kaže na stabilen potek skozi celoten posnetek. • Tranzientni skoki: Zaznanih je bilo več skokov v signalu (npr. 12 skokov), vendar so ti po naravi tranzientni — signal se takoj vrne na prejšnjo raven. To je značilno za zunanje motnje v okolju (premikanje mikrofona, glasen zvok v prostoru), ne pa za rezanje ali montažo. • Odsotnost faznih zamikov: Pri pravi montaži bi po rezu prišlo do trajnega zamika ali skoka na novo frekvenčno raven, česar v analiziranih 354 sekundah posnetka niso opazili. • Stabilnost: Dolgi odseki (nad 30 sekund) kažejo izjemno stabilne variacije frekvence pod 0.02 Hz, kar je konsistentno z avtentičnim, neprekinjenim snemanjem v prostoru z električno napeljavo. Avtentičnost in kontekst • Ambientalni šum: Šum v ozadju ustreza okolju restavracije, kar podpira tezo o skritem snemanju v živo. • Odzivi: Dominika Švarc Pipan je sicer trdila, da so posnetki "selektivno izrezani in montirani", vendar fizikalna analiza zvoka (ENF) teh navedb o tehnični manipulaciji (v smislu "lepljenja" različnih časovnih obdobij) trenutno ne podpira. • Datum: Čeprav analiza kaže na neprekinjenost, se za dokončno potrditev točnega datuma (februar ali marec 2026) še čakajo referenčni podatki o stanju omrežja za tisto obdobje. Zaključek: Tehnični dokazi kažejo, da gre za avtentičen avdio-video posnetek in ne za izdelek umetne inteligence (deepfake) ali klasično montažo, ki bi spreminjala časovni potek dogajanja.
mojcd
15. 03. 2026 17.28
Cas je da gres iz kleti
Rožle Patriot
15. 03. 2026 17.38
To je odgovor UI, torej pošiljaš UI v klet ... !!!
Sixten Malmerfelt
15. 03. 2026 17.04
Padal bo sneg le po zahodni Gorenjski in Pohorju!
Watcherman
15. 03. 2026 17.16
V južni Sloveniji ne zahodni.Lp
Watcherman
15. 03. 2026 17.01
Tisti,ki ne veste ali ne razumete temperature se lahko še tako obrnejo,da zna biti do poletja še kdaj pod lediščem to velja za tiste brihte,ko pojma nimajo o tem.Lp
Watcherman
15. 03. 2026 16.57
Res ampak res ne pozabite,da je zimska oprema obvezna tudi po 15. Marcu v primeru,da še zapade sneg to je neverjetno,da nekateri tega še zdaj ne razumete res neverjetno.Lp
Sixten Malmerfelt
15. 03. 2026 17.04
Kaj se ti sekiraš za druge! Za sebe poskrbi!
Lujzek Biber
15. 03. 2026 17.08
Veliko veš glede na to,da nisi opravil vozniškega izpita.
Watcherman
15. 03. 2026 17.11
Jaz imam vozniško dovoljenje že 30 let veš brihta očitno,da ne veš in ne moreš vedeti si samo domišljava brihta.Lp
PomisliNaSonce
15. 03. 2026 16.57
Zima za preračunljivce, ki so kalkulirali celo zimsko obdobje neprodušno pozaprti in minimalno hajcali, šele prihaja. Prav luštno jih bo posušat, pa kje je letos poletje. In komej smo nehal ogrevat, pa je treba spet. Res res, lepe besede... grde misli. Kdor nima v glavi, ma v petah ane pobje :)
Lujzek Biber
15. 03. 2026 16.53
Šponamo samo za vas. Da bo.
Watcherman
15. 03. 2026 16.54
Je vse v redu z vami gospod?
SpamEx
15. 03. 2026 16.56
😄
Watcherman
15. 03. 2026 16.52
Pravilna napoved vremena aja pa ne pozabite,da morate v primeru,da zapade sneg gor imeti zimsko opremo to velja za tiste brihte,ko nimajo pojma.Lp
tron3
15. 03. 2026 16.52
Saj že vemo, letala, ki so poletela iz nemških letališč, že pridno onesnažujejo Slovensko nebo!!
Watcherman
15. 03. 2026 16.54
So zdaj spet letala odgovorna za vreme phahaha?.
Sixten Malmerfelt
15. 03. 2026 16.49
Spet strašenje! Sneženje bo na 1000 metrih!
Watcherman
15. 03. 2026 16.51
OBETI V noči na torek se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 m, v južni Sloveniji pa ob močnejših padavinah lahko še nekoliko niže.
