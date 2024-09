Začetek tedna bo v znamenju intenzivnih padavin, v petek občutna ohladitev

Imamo še zadnje izdihljaje poletja, ki so ga zaznamovali vročinski valovi. Čeprav nismo zabeležili absolutnih temperaturnih rekordov, je bilo marsikje na jugu in jugovzhodu države doseženo rekordno število dni s temperaturami nad 30 stopinj Celzija. Ponoči in v ponedeljek zjutraj bodo sicer nastajali pasovi intenzivnih padavin, tudi neviht, ki se bodo lahko nad istimi območji obnavljali več ur. Torek in sreda bosta sončna in suha, v petek pa bo občutno hladneje.

Kot kažejo podatki Agencije za okolje (Arso) so v Črnomlju letos našteli 64 vročih dni, kar je štiri dni več od prejšnjega rekorda iz leta 2003. Rekord je padel tudi v precej višje ležečem Kočevju, kjer so temperature 51-krat presegle 30 stopinj, leta 2003 pa se je to zgodilo 46-krat. Za primerjavo, pred letom 1990 so le redka poletja prinesla več kot 15 vročih dni, kar je očiten pokazatelj, da se podnebje segreva.

Količina padavin, ki jo za noč in jutrišnji dan predvideva zadnji izračun meteorološkega modela ICON-D2. FOTO: Meteologix.com icon-expand

Do večera se bodo padavine krepile Danes bodo temperature na vzhodu Slovenije morda še zadnjič letos presegle 30 stopinj Celzija. Zahod države bo medtem že občutil vpliv bližajoče se hladne fronte, zato bodo popoldne začele nastajati nevihte. Te se bodo zvečer krepile in razširile tudi nad osrednje kraje, ponoči pa bodo zajele vso državo. Ob spustu občutno hladnejšega zraka nad zelo toplo morje se bo nad severnim Sredozemljem poglobil ciklon. Posledično se bo nad našimi kraji precej okrepil jugozahodni veter, ki nam bo iznad morja prinesel večjo količino vlage. To pomeni, da bodo ponoči in jutri zjutraj nastajali pasovi intenzivnih padavin, tudi neviht, ki se bodo lahko nad istimi območji obnavljali več ur. Večinoma oblačno vreme z občasnimi padavinami se bo nadaljevalo tudi jutri čez dan. Glavnina padavinskega dogajanja bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, kjer bo predvidoma padlo od 50 do 100, lokalno pa lahko tudi več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja nevarnost za razlivanja hudourniških vodotokov in zastajanje meteorne vode. Na vzhodu države bodo nalivi manj intenzivni, vendar lahko tudi tam ponekod pade več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Opozorilo Od danes zvečer do jutri zjutraj se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pojavljale nevihte z močnimi nalivi, zato so na Agenciji za okolje za ta območja izdali oranžno opozorilo. Na Primorskem je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V petek prihaja dotok občutno hladnejšega zraka iznad severnega Atlantika, ki bo povzročil, da se bomo po več kot dveh mesecih za nekaj časa poslovili od nadpovprečno toplega vremena. FOTO: Wxcharts.com icon-expand