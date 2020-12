ANIMACIJA: Začetek tedna v znamenju padavin in močnega vetra, Gorenjsko bo obilno zasnežilo

Zbudili smo se v mrzlo nedeljsko jutro. V zatišnih alpskih dolinah s snežno odejo so se temperature spustile do –13 stopinj Celzija. V preostalem delu Gorenjske in na Koroškem so termometri pokazali okoli –7 stopinj Celzija, drugod smo izmerili od –6 do –2 stopinji Celzija, le na Primorskem, kjer marsikje še vztraja zmerna burja, so temperature pozitivne, in sicer kakšno stopinjo nad ničlo.

Nedelja bo na zahodu sončna z le nekaj osamljenimi oblaki, na vzhodu pa bo prevladovalo oblačno vreme. Dopoldne bo na Primorskem še pihala zmerna burja, ki bo popoldne prešla v šibko. Temperature bodo skromne. V alpskih dolinah bodo ves dan pod ničlo, drugod bo stopinja ali dve nad ničlo, na Primorskem pa bo od 7 do 9 stopinj Celzija.

Jutri bo mraz popustil, saj bomo prišli na obrobje vpliva obsežnega in globokega ciklona s središčem nad zahodno Evropo. Z močnimi južnimi vetrovi bo k nam več dni zapored dotekal razmeroma topel in predvsem zelo vlažen zrak. Naši kraji se bodo do sredine prihodnjega tedna nahajali na meji med hladno zračno maso na zahodu in občutno toplejšo na vzhodu celine. V tem obdobju nas bo prešlo več padavinskih pasov. Najintenzivnejše padavine lahko pričakujemo v ponedeljek popoldne, ko bodo v nestabilni zračni predvsem v bližini morja možne tudi nevihte.