Začetek volilnih opravil za referendum o noveli zakona o vodah

Poslanci so novelo zakona sprejeli konec marca, gibanje Za pitno vodo pa je potrebno število podpisov za razpis referenduma prineslo v DZ 19. maja. Referendumska kampanja se bo uradno začela 10. junija in bo potekala do 9. julija, ko bo ob polnoči nastopil volilni molk.

Predčasno glasovanje bo potekalo 6., 7. in 8. julija od 7. do 19. ure. Rokovnik za izvedbo referenduma, ki ga je v petek sprejela Državna revizijska komisija, ureja tudi način glasovanja po pošti.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo:"Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor sprejel na seji dne 30. marca 2021?".

Aktivnosti za izvedbo referenduma se začenjajo kljub temu, da še ni bila odpravljena napaka v zakonu o določitvi volilnih enot, zaradi katere je iz njega izpadlo sedem naselij. Predlog popravka zakona je že v parlamentarnem postopku, a še ni jasno, ali bo lahko sprejet pravočasno. Okrajne volilne komisije morajo namreč volišča in območja volišč določiti do 7. junija.