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Slovenija

Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra

Ljubljana, 04. 08. 2026 17.53 pred 5 dnevi 2 min branja 30

Avtor:
STA K.H.
Sindikati zbrali podpise v podporo razpisa referenduma

Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka, 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki je bil v DZ potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke, ter zdravstva in pokojnin.

V gospodarstvu so se na zakonske rešitve pozitivno odzvali, v sindikatih, kjer so bili do večine zakonske vsebine močno kritični, pa so ob podpori civilne družbe in iz vrst opozicije v DZ vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, pod katero se je podpisalo več kot 47.000 volivcev.

Preberi še Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu

DZ je nato, preden je razpisal 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 overjenih podpisov za razpis referenduma, konec maja sprejel sklep o nedopustnosti referenduma. Glavni argument parlamentarne večine je bil, da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, ki jih interventni zakon ureja v pomembnem delu.

Sindikati, ki so menili, da je pri zakonu prišlo do zlorabe omnibus tehnike, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče.

To je v odločbi, objavljeni v ponedeljek, parlamentarni sklep o nedopustnosti referenduma razveljavilo. Presodilo je namreč, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, pri tem pa te ne pomenijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja, tak zakon kot celota ni zakon v smislu ustavne prepovedi referenduma.

DZ je torej zdaj določil datum za začetek zbiranja overjenih podpisov. Če jih bo pobudnikom v 35 dneh uspelo zbrati 40.000, ga bo moral parlament razpisati.

interventni zakon referendum zbiranje podpisov
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KOMENTARJI30

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zibertmi
05. 08. 2026 09.46
Mahnič napada ustavne sodnike, ideolog SDS Jambrek o ignoriranju odločb Ali najnovejši napad SDS na ustavno sodišče napoveduje, da bi lahko v Sloveniji že kmalu prišlo do »ustavne krize«, ki jo je kot orodje desnice pred mesecem dni napovedal Peter Jambrek?
Odgovori
+1
4 3
ArkaMast
04. 08. 2026 20.54
Logar pravi, da je to samo podstat.
Odgovori
-2
1 3
Bbcc123
04. 08. 2026 20.00
Tukaj gre da bojo zelo razbremenili elito in zdravnikom spet omogočili dvoživkarstvo.
Odgovori
+1
5 4
velikiblek
04. 08. 2026 19.41
Komaj čakam na referendum o RTV.
Odgovori
+1
4 3
velikiblek
04. 08. 2026 19.36
Hrvaška nas je že prehitela po plačah. Če bo zakon zaradi levičarjev padel na referendumu, nas bo prehitela še Romunija.
Odgovori
+0
4 4
Bbcc123
04. 08. 2026 20.00
Po bruto ne. Po tem je samo Avstrija pred nami od sosednjih držav.👍
Odgovori
+0
3 3
SDS_je_poden
04. 08. 2026 19.20
Tole grem definitivno podpisat.
Odgovori
+1
7 6
SDS_je_poden
04. 08. 2026 19.25
Ta zakon prinaša bogatim na stotine €, raji pa everske cente. To je treba definitivno zrušit.
Odgovori
-1
5 6
Bbcc123
04. 08. 2026 20.00
Ja saj to.
Odgovori
-2
2 4
M_teoretik
04. 08. 2026 19.19
Kaj je zdaj s tistimi škarjami in platnom!?
Odgovori
-2
1 3
M_teoretik
04. 08. 2026 19.18
Pol elite ne bodo služile še bolj na poskok, ampak kot doslej; še vedno na poskok!?
Odgovori
-2
2 4
Bbcc123
04. 08. 2026 19.21
Haha. Resnično.
Odgovori
+0
3 3
Ne hodimnavolitve
04. 08. 2026 19.42
Hočeš reči Kekci?
Odgovori
-2
1 3
Bbcc123
04. 08. 2026 19.52
Bolj Rožleti.
Odgovori
-2
1 3
GetBack
04. 08. 2026 19.16
Ljubčki, vi res ne razumete? Win-win situacija za Janšo ... REFERENDUM PADE- desna vlada izide kot absolutni zmagovalec........ REFERENDUM USPE- desna vlada še naprej pobira visoke davke ljudem, razpolaga z bajnim budgetom, krivec za visoke davke pa bo levica in zmanipulirani ljudje ..... Svoboda, SD in Levica pa gredo na smetišče politike kot tista kloaka, ki je bila proti nižanju davkov in da ljudem ostane več v denarnici. 🤪
Odgovori
+5
8 3
SDS_je_poden
04. 08. 2026 19.19
A je tebi jasno, da brez davkov ni države?
Odgovori
-4
3 7
GetBack
04. 08. 2026 19.24
Seveda mi je jasno, vendar skoraj 60 odstotkov!?!?! Potem pa se ti komunistične kreature tipa Musarca preseravajo na naše stroške in vozijo frende okrog po Evropi s spremstvom
Odgovori
+3
5 2
SDS_je_poden
04. 08. 2026 19.29
Dej malo razišči, koliko je delovno aktivnega prebivalstva in koliko od tega je sploh zaposlenih. Država pač stane, brez nič ni nič.
Odgovori
-2
2 4
Bbcc123
04. 08. 2026 19.51
Tukaj gre da bojo zelo razbremenili elito in zdravnikom spet omogočili dvoživkarstvo.
Odgovori
-2
1 3
zibertmi
04. 08. 2026 19.13
če janeza ne ustavimo bomo severna koreja v zdravstvu in pokojninah pa amerika.kolikor si privarčeval za pokojnino boš imel,se pravi bo večina kmalu brezdomcev kot v ameriki,zdravstvo bomo pa plačevali,bogataši pa v varovanih vilah kot v ameriki
Odgovori
+8
12 4
Bbcc123
04. 08. 2026 19.16
Točno tako.
Odgovori
+0
4 4
forexxx
04. 08. 2026 18.55
Ta izraelska vlada bo padla še predno se bo dobro začela.
Odgovori
+4
8 4
velikiblek
04. 08. 2026 18.52
Slovenci so edini narod na svetu, ki ima rad visoke davke in ilegalne migrante.
Odgovori
-1
3 4
M_teoretik
04. 08. 2026 19.15
Končno en k nas ne deli na leve in desne!?
Odgovori
-3
0 3
Bbcc123
04. 08. 2026 19.18
Sploh pa eliti je treba enormno znižat davke. To je recept za blaginjo kajne? Daj ne bodi glupi.
Odgovori
+1
4 3
periot22
04. 08. 2026 18.43
Cigler nov avto na račun davkoplačevalcev za lastne potrebe bravo lopovi na čelu vlade!!!!!!!!!
Odgovori
+2
6 4
Ne hodimnavolitve
04. 08. 2026 18.35
GZS, OZS, TZS in vsi, ki jim odločitev US ni po volji, krivijo Ustavno sodišče, za stagnacijo Slovenije. Bejžte ni? US že leta opozarja, da sprejemanje zakonodaje na tak način, ni sprejemljivo. Zakona ni več mogoče umakniti, če na referendumu pade, se o zadevah, ki jih zakon ureja ne sme odločati eno leto. Janša pravi, da je odločitev US pričakovana in zakaj so sploh šli v ta manever, če so v naprej vedeli za rezultat. 😇
Odgovori
+2
4 2
Bbcc123
04. 08. 2026 19.20
Ker so janšisti. Jaz vem na pamet kaj bojo delali. 4. Eno in isto. Delanje za elito.
Odgovori
+1
2 1
Bbcc123
04. 08. 2026 18.28
Takoj podpišem.
Odgovori
-2
1 3
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