Začetek zbiranja podpisov za referendum: '780 milijonov za blaginjo, ne orožje'

Straka Levica in SD pričenjata z zbiranjem 2.500 podpisov podpore za začetek postopkov za razpis naknadnega referenduma o zakonu o investicijah v Slovensko vojsko, ki ga je sprejel DZ. Ta predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe v prihodnjih šestih letih. Za razliko od koalicije, ki je rešitvi naklonjena, večji del opozicije trdi, da v času zdravstvene krize nikakor ni čas za obsežno naložbo v vojsko.

Državni zbor je zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko (SV) v letih od 2021 do 2026 potrdil z 48 glasovi za in 36 proti. Ta predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe v prihodnjih šestih letih, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine.

Po oceni obrambnega ministrstva bo tako Slovenska vojska v prihodnjih šestih letih razpolagala z okoli 300 milijoni evrov več, kot je bilo predvideno doslej. Obenem pa zakon zagotavlja možnost dolgoročnejšega načrtovanja investicij, saj presega dveletni proračunski okvir. V štirih opozicijskih strankah LMŠ, SD, Levici in SAB so zakonu nasprotovali, ker bi po njihovih navedbah v času epidemije covida-19 morala biti prioriteta vlade vlaganje v blaženje zdravstvene, socialne in gospodarske krize, in ne v vojsko. Vendar pa sta aktivno zbiranje podpisov za začetek referendumskih postopkov napovedali le Levica in SD.

Rok za zbiranje 2500 podpisov za začetek referendumskih postopkov je sedem dni. Če je podpisov dovolj, predsednik DZ nato razpiše 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

"Koalicija je pred časom zavrnila naš predlog za posvetovalni referendum in nato včeraj zakon tudi sprejela s svojim glasovalnim valjarjem. Zdaj pa želi s prepovedjo referenduma ljudem odvzeti še osnovno demokratično pravico – da sami odločijo o tem, ali naj 780 milijonov evrov skupnega javnega denarja porabimo za orožje namesto za zdravstvo, stanovanja, domove za starejše in ostalo, kar bolj potrebujemo v času zdravstvene in socialne krize. Vlada se namreč dobro zadeva, da je 780-milijonski orožarski posel v nasprotju z interesi in željami ljudstva. To dokazuje tudi zadnja javnomnenjska anketa, ki kaže, da 75 % prebivalcev Slovenije nasprotuje zakonu," so sporočili iz Levice. "Razlog za referendum je preprost: nezaslišano je, da vlada sredi najhujše zdravstvene krize, ko umre po 50 ljudi na dan, kupuje za 780 milijonov orožja,"pa pravi koordinator Luka Mesec.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

'Orožje se kupuje za potrebe Nato pakta' Orožje, ki ga hočejo kupiti, po besedah Levice ni namenjeno zagotavljanju varnosti državljank in državljanov, saj ni primerno za uporabo v Sloveniji, ampak na operacijah v tujini. "Kupuje se za uresničevanje nezavezujočih obljub političnega establišmenta o povečevanju izdatkov za vojsko, ki so jih politiki brez vsakršnega mandata ljudstva dali na Natovih sestankih za zaprtimi vrati. Poleg tega pa Slovenija ni vojaško ogrožena. Obdajajo nas same prijateljske države. Nobena druga svetovna država v Sloveniji nima ozemeljskih apetitov ali kakršnih koli drugih interesov, ki bi jih uveljavljala z vojaško silo." Vlada Janeza Janše je tako interese Nata in orožarske industrije postavila pred interese prebivalcev in prebivalk Slovenije, še opozarjajo. "Za 780-milijonski posel z orožjem, ki ga Slovenija ne potrebuje, bo vsak državljan z davki plačal 390 evrov, štiričlanska družina pa kar 1560 evrov! V Levici se strinjamo z večino državljanov, ki mislijo, da je tak izdatek še posebej v času, ko doživljamo zdravstveno, gospodarsko in socialno krizo, nesmotern." Zato pozivajo vse, da z oddajo referendumskega glasu prispevajo k zavrnitvi zakona. S 780 milijoni bi po njihovem mnenju lahko poskrbeli za osem novih infekcijskih klinik, 10.000 manjkajočih stanovanj za mlade, 12.000 manjkajočih postelj v domovih za starejše ali tri leta financiranja celotne slovenske znanosti.