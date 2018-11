Od danes na vozilih obvezna zimska oprema

Od danes pa vse do 15. marca morajo biti vsa vozila na slovenskih cestah opremljena z zimsko opremo. Zakonski zapovedi se pridružuje tudi vreme, v prihodnjih dneh v naše kraje namreč prihaja zimsko vreme.

Od danes je obveznazimska oprema na vozilih, kot ustrezna zimska oprema pa se po zakonu smatra, če je vozilo opremljeno s štirimi zimskimi pnevmatikami. Alternativa temu so letne pnevmatike, če ima voznik v prtljažniku še snežne verige. A pri tem je potrebno dodati, da lahko zimske razmere, ko se sneg oprijema vozišča in ni več stika pnevmatike z asfaltno podlago, ko je led in podobno, nastopijo tudi pred ali po teh datumih. "Zakon določa, da je treba tudi v takih primerih vozila opremiti z zimsko opremo. To pomeni, da če ima voznik na avtu letne pnevmatike, mora nanje namestiti verige,"opozarja vodja sektorja prometne policije pri generalni policijski upravi Ivan Kapun.

Pri Darsu ob začetku zimske sezone svetujejo voznikom, da se v času zimskih razmer na pot odpravijo samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajo prometno signalizacijo, ostanejo strpni in vožnjo prilagodijo razmeram na cestah. Na AMZS pa svetujejo, naj vozniki pravočasno poskrbijo za menjavo pnevmatik, ki naj jo opravi strokovno usposobljen vulkanizer in ne domači mojster. Pozorni naj bodo na globino profila na zimskih pnevmatikah, a v mislih naj imajo tudi njihovo starost. Starejša pnevmatika se bo namreč prav tako slabše odzivala na poledici ali snegu. Na policiji voznike pozivajo, naj čim bolj upoštevajo nasvete in priporočila ter tako poskrbijo ne le za svojo, temveč tudi za varnost drugih udeležencev v prometu. Javna agencija RS za varnost prometa opozarja, da je v zimskem času še posebej pomembno, da imamo na vozilu dobre pnevmatike. Slabše razmere podaljšajo zavorno pot vozila in nestabilnost vozila. Glavno vlogo v takih okoliščinah odigrajo pnevmatike, ki morajo tudi pri nižjih temperaturah ohranjati prožnost. Če te niso ustrezne, lahko to pripomore k izgubi nadzora nad vozilom med vožnjo in v najslabšem primeru k prometni nesreči.

Zimska sezona 2018/2019, Dars FOTO: Dars

Pred 15. novembrom je tako potrebno preveriti, ali so zimske pnevmatike še ustrezne in ali niso prestare, tako da so otrdele oz. so na pnevmatikah očitne posledice staranja. Če niso ustrezne, jih moramo pravočasno zamenjati. A tudi z dobrimi pnevmatikami nismo povsem varni v zimskih razmerah. To pomeni, da je potrebno v zimskem času prilagoditi hitrost razmeram na cesti. Če nismo nujno vezani na lastni prevoz, je primerno z vožnjo v zimskih razmerah počakati in uporabiti javna prevozna sredstva oziroma ne-nujne poti prestaviti na čas, ko bodo normalne razmere na cesti. 40 evrov kazni za vožnjo brez zimske opreme Voznikom ob neupoštevanju predpisane zakonodaje grozijo tudi visoke globe. Če se boste vozili brez ustrezne zimske opreme, boste prejeli globo v višini 40 evrov. Če pa bo zaradi tega onemogočen promet, boste kaznovani s kaznijo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. 200 evrov globe tvega voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da na njem ni snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.

Dars bo za prevoznost in varnost avtocestnega sistema v zimski sezoni 2018/2019 skrbel s približno 500 delavci družbe ter 187 tovornimi in 150 lahkimi vozili. Zagotovljenih imajo približno 60.000 ton soli ter približno 3.000.000 litrov kalcijevega klorida.