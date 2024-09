Začetna vrednost projekta nove infekcijske klinike podcenjena, gradnja se zamika

Dotrajani oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je predstavljal najstarejši objekt znotraj Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, so izpraznili decembra lani, ker je na njegovem mestu načrtovana izgradnja nove stavbe za to dejavnost.

Za vmesni čas so oddelek preselili v prostore oddelka za psihiatrijo, kjer pa so močno utesnjeni. Predstojnica infekcijskega oddelka Božena Kotnik Kevorkijan je v izjavi za medije na začetku tega tedna povedala, da so vse njihove zmogljivosti zasedene.

"To je zdaj pač oddelek na malo manjši kvadraturi, sobe so manjše in nima vsaka soba sanitarij, kar bi bilo za infekcijski oddelek nujno. Del ambulant smo že spremenili v bolniške sobe, zato da zagotavljamo vsakemu bolniku, ko je nujno, tudi hospitalizacijo. Potrebovali bi dodatne prostore, navsezadnje bi tudi osebje potrebovalo prostor, da si malo odpočije, prav tako nimamo preiskovalnice, ampak vse opravljamo kar v bolniških sobah. Skratka, moramo biti strpni, da vse zmoremo, da si časovno razporedimo delo tako, da je vse opravljeno," je povedala.

Novice o zamiku pri gradnji novega oddelka jo seveda žalostijo. "Na novo infekcijsko kliniko težko čakamo ne le mi, ampak vsa vzhodna Slovenija, ker si vsi prebivalci države zaslužijo primerno obravnavo," je dejala predstojnica.