Začimbe: donosen posel z veliko potvorb

Z začimbami spreminjamo in dopolnjujemo jedem okus in vonj. Zdaj, ko jih imamo na dosegu roke in v izobilju, z njimi eksperimentiramo, a nekoč so imele začimbe točno določeno vlogo. Lovor, kumina, šetraj so denimo začimbe, ki so se jedem dodajale proti napenjanju, pojasni Ana Šušteršič, dolgoletna kuharica in kreativna vodja gostinstva Jezeršek.

V gramu žafrana do 350 rož

Ivan Magnani je edini, ki v Sloveniji goji žafran. Nasad violičnih rož, ki ga ima v soški dolini, skriva najdražjo in najbolj dragoceno začimbo na svetu: Žafran ima tri nitke. Te pobiramo in jih sušimo. Za en gram žafrana je treba obrati 200 rož, če so velike. Če so male pa do 350, pojasni.

Sumerci naj bi ga gojili že pred štiri tisoč leti, ker so verjeli v njegovo čudežno moč. Največ – kar 90% vsega svetovnega žafana pridelajo v Iranu. Ker je pri nas zemlja veliko bolj vlažna, mora Ivan čebulce vsako leto izkopati oz zemlje, jih čez zimo hraniti na suhem, nato avgusta spet posaditi.

Žafran dosega vrtoglavo ceno - od 15 do 20 evrov za gram. Zato tudi rek – drag kot žafran.

Namesto origana posušeni oljčni listi

Čeprav velja, da sveža zelišča in začimbe razvijejo močnejšo aromo, se zaradi dostopnosti in lažjega skladiščenja, veliko bolj pogosto uporabljajo suha. Pri suhih začimbah, pa so potvorbe še bolj pogoste. Na zvezi potrošnikov so pregledali origano različnih proizvajalcev v več različnih državah in ugotovili, da v pakiranju origana ni vedno samo origano. "Od 77 vzorcev, dva nista vsebovala zgolj origana. En od teh vzorcev je iz Slovenije. V tem vzorcu je bila samo polovica origana, drugo polovico so predstavljali oljčni list. to je neskladen vzorec in to smo prijavili nadzornim organom", pojasnjuje Nika Kremić iz Zveze potrošnikov.

Slovenska narava je z rastlinami ena bogateljših v Evropi, pravi Katja Rebolj, doktorica biokemije in poznavka rastlin - hren, materino dušico, origano brez večjih težav najdemo v naravi.

V tokratni rubriki 24UR Inšpektor poglobljeno o začimbah, ki bogatijo kulinariko. Kako jih gojiti, uporabljati, kombinirati. In kako prepoznati prave začimbe od ponaredkov.