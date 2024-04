Začnite pomlad z modro odločitvijo: Prehod na trajnostno ogrevanje

Z zaključkom hladnejših mesecev se ponuja idealen čas za načrtovanje, izvedbo in prilagajanje novemu ogrevalnemu sistemu, brez da bi to vplivalo na udobje vašega bivanja

Na primer, če ima toplotna črpalka vrednost COP 5 pomeni, da bo za vsak kilovat električne energije proizvedla 5 kW toplotne energije. Zdaj je verjetno že bolj jasno, zakaj so stroški ogrevanja s toplotno črpalko lahko nižji. Z izbiro kvalitetne toplotne črpalke lahko govorimo o prihrankih tudi do 75 %.

Ogrevanje doma predstavlja največji strošek v gospodinjstvu. Zmanjševanje porabe energije prispeva k ohranjanju naravnih virov in hkrati prinaša finančne prihranke, saj se lahko stroški za ogrevanje znatno znižajo. Kako učinkovita bo poraba energije – in kako nizki bodo stroški – je v veliki meri odvisno tudi od koeficienta učinkovitosti toplotne črpalke.

Trajnostni vidiki toplotnih črpalk pa niso pomembni le za okolje in družbo kot celoto, ampak prinašajo tudi konkretne, merljive koristi za posameznike, ki se odločijo za to "modro izbiro".

Za prenos toplote od začetnega toplotnega vira do ogrevalnega sistema za distribucijo toplote (radiatorjev ali talnega ogrevanja) pa porabijo minimalno električne energije. Ta minimalna poraba električne energije je del, ki bremeni okolje in del, ki ga kot končni uporabnik plačate.

Za razliko od tradicionalnih sistemov, ki so odvisni od fosilnih goriv, toplotne črpalke za svoje delovanje izkoriščajo vire iz okolice – zemlje, vode ali zraka. In okolje jih ponuja veliko.

Prehod na toplotne črpalke je pomemben prispevek k globalnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in boj proti podnebnim spremembam. Po raziskavi McKinsey&Company, bi po svetu z uporabo toplotnih črpalk namesto tradicionalnih kotlov na peči lahko zmanjšali svetovne emisije CO za kar 3 gigatone na leto.

Zanimivo je, da zgradbe, v katerih živimo in delamo, prispevajo skoraj 40 % vseh svetovnih emisij CO. Zamislite si potencialni vpliv, ki bi ga lahko imeli na okolje, če bi vsak posameznik sprejel vsaj eno odločitev za zmanjšanje svojega ogljičnega odtisa.

Poleg izstopajoče energetske učinkovitosti in posledičnih prihrankov, toplotne črpalke prinašajo novo dimenzijo udobja in brezskrbnosti . Njihovo upravljanje je namreč v večji meri avtomatizirano in posledično zelo udobno.

Nastavitve se izvedejo preko preprostega vmesnika na dotik ali z upravljanjem na daljavo preko pametnih naprav. To pomeni, da lahko uporabniki prilagodijo nastavitve ogrevanja tudi, ko so zdoma in tako poskrbijo za topel dom ob prihodu domov.

Z avtomatizacijo in enostavnim upravljanjem, ki ga nudijo toplotne črpalke, vsakdanje življenje postane bolj prijetno in brezskrbno. To je še dodaten razlog, zakaj je prehod na toplotno črpalko modra izbira za tiste, ki iščejo optimalno kombinacijo udobja, varčnosti in trajnostnega načina življenja.

Slabosti toplotne črpalke, ki to niso

Pred večjo investicijo se o izdelku dodobra pozanimamo in naredimo seznam prednosti ter slabosti.

Prednosti toplotnih črpalk so jasne, kakšne pa so slabosti?

Velikokrat se zgodi, da gre za napačno razumevanje ali premalo informacij o tem, kako te naprave dejansko delujejo.

#1: Visoki stroški investicije

Pogosto slišimo, da so toplotne črpalke predrage. Resda začetna investicija zahteva višji finančni vložek v primerjavi z nekaterimi tradicionalnimi sistemi, vendar je pomembno upoštevati dolgoročne prihranke pri energiji.

Toplotne črpalke imajo zelo visoko energetsko učinkovitost, kar pomeni, da se zmanjšajo stroški ogrevanja , investicija pa se v povprečju povrne v 5 letih. Po preteku povračilne dobe, bodo ostali le še prihranki.

Začetno investicijo pa lahko omilimo s subvencijo Eko sklada, ki nudijo finančno podporo za okolju prijazne naložbe. Pri izbranem ponudniku pa povprašamo o morebitnih popustih in ugodnostih.

#2: Neučinkovitost v hladnem vremenu

Nekateri verjamejo, da toplotne črpalke v hladnih zimskih mesecih niso učinkovite. Na trgu je ogromno znamk in modelov toplotnih črpalk in za nekatere, sploh začetne modele, je to morda držalo. Zahvaljujoč nenehnemu razvoju na tem področju, sodobne toplotne črpalke delujejo izjemno učinkovito tudi pri zelo nizkih temperaturah. Tudi do –20 C in nižje. To pomeni, da boste imeli zanesljivo ogrevanje tudi v primeru hude zime.

Po podatkih Evropskega združenja toplotnih črpalk EHPA, ima Norveška največ vgrajenih toplotnih črpalk na prebivalca. V visokem odstotku pa sta tudi njeni sosedi, Finska in Švedska.

Mit #3: Montažne omejitve

Velikokrat slišimo tudi, da so toplotne črpalke omejene z instalacijo in da vsak dom ni primeren za njihovo vgradnjo. Resnica je, da so toplotne črpalke izjemno prilagodljive in obstajajo rešitve za skoraj vsako vrsto objekta.

Ne glede na to, ali živite v novogradnji ali v starejši hiši, ali se ogrevate z radiatorji oziroma s talnim, stenskim ali stropnim gretjem. Obstajajo možnosti toplotnih črpalk, ki se lahko prilagodijo vašim specifičnim potrebam.